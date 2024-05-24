Королівська родина майже повністю відмовилася від обов'язків: що відбувається

Члени Королівської сім'ї ухвалили нелегке рішення.

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Король Чарльз і королева Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон тимчасово призупинили свої повноваження / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Останній рік видався надзвичайно турбулентним для членів королівської родини Великої Британії.

Так, принцеса Уельська взяла перерву у своїх обов'язках, оскільки проходить курс лікування від раку. Король Чарльз також скоротив свої заплановані виступи через діагноз.

А тепер, як пише видання Vogue, внаслідок політичних потрясінь у Сполученому Королівстві, вони майже повністю відмовляються від громадських обов'язків - принаймні, на якийсь час.

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Королівська сім'я відкладає заручини, "які можуть відвернути увагу або відволікти від виборчої кампанії", - ідеться в заяві Букінгемського палацу від 22 травня. Ця новина з'явилася після того, як двоє старших членів королівської сім'ї скасували заручини цього тижня після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак призначив загальні вибори на 4 липня.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

"Їхні Величності щиро вибачаються перед усіма, хто може постраждати в результаті", - йдеться далі в заяві.

Повідомляється, що члени королівської сім'ї не хочуть відволікати увагу від важливості політичного процесу. Їхні виступи в лікарнях і музеях не створять інформаційного конфлікту, але більш масштабні урочистості, як-от "Церемонія виносу прапора", можуть здатися недоречними в період розбіжностей у Сполученому Королівстві.

Ба більше, завдання королівської сім'ї - залишатися неупередженою як глави держави. Вони не можуть ставати на чийсь бік або публічно поділяти будь-які політичні погляди.

У нинішніх умовах, коли вибори стануть цілодобовими новинами, цілком імовірно, що їх попросять прокоментувати те, що відбувається на Даунінг-стріт, водночас здійснюючи публічні виходи. Зробивши цей крок назад, вони зможуть зберегти свій нейтралітет.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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