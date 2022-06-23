УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музику

23 червня 2022, 16:26

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк виступає за тотальну заборону російської музики в Україні до закінчення війни проти РФ.

Кондратюк, Макаревич
Кондратюк жорстко висловився про російську музику-і про пісні Макаревича теж / колаж ua.depositphotos.com

Легендарний діяч українського шоубізнесу, продюсер, ведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії. Про це повідомляє проєкт "Факти ICTV".

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

При цьому Кондратюк похвалив музиканта за його адекватну позицію, зазначивши, що у того "є мізки і гідність". Але все одно, вважає продюсер, поки в Україні йде війна проти РФ, на думку продюсера, носії російської культури повинні бути повністю заборонені в нашій країні ‒ без винятків.

"Росіяни діляться мінімум на дві категорії. Перша - зомбовані, які вірять в те, що їх влада права. Друга - розумні, які розуміють, що те, що відбувається з 2014 року – це жах. До першої групи ви не достукаєтеся ніяк, це марна трата часу. Психіатри кажуть, що роззомбування зомбованих ідеологією пропаганди людей – дуже складна медична практика", – підсумував Кондратюк.

читайте такожСумська відповіла Кондратюку на пропозицію відмовитися від доньки, яка живе в РФ

Нагадаємо, раніше музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.

Пізніше Макаревич записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів-окупантів.

Музикант а-капела виконав пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Андрій Макаревич Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:44

Пів країни заллє дощами: синоптики попередили про град і шквали в Україні

17:29

У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в УкраїніВідео

16:57

Білорусь може дати РФ зброю і техніку для атаки на Україну - ГенштабВідео

16:54

Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - ШойгуВідео

16:45

Не минуло й доби: у Росії почали ділити спадщину Шатунова

Реклама
16:41

Російським школярам заборонили співати на випускному пісні Земфіри і Мумій Троля

16:40

Путін може оголосити мобілізацію в РФ за двох умов – військовий експерт ЧерникВідео

16:34

У ворога вогнева перевага, ЗСУ перейшли до маневрової оборони - ЗалужнийВідео

16:26

Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музикуВідео

16:01

Пішов на поклик про допомогу: нацгвардієць героїчно врятував життя поранених побратимів

15:59

Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - МіноборониВідео

15:55

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на ЗапоріжжяВідео

15:53

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:52

Путінський лизоблюд Пореченков назвав "кращими людьми країни" окупантів, які вбивають українців

15:47

Армія РФ в боях пускає вперед "одноразових" солдатів – боєць ЗСУВідео

15:40

Україна має право бити ракетами по території РФ - експосол СШАВідео

15:32

Чистильник організму №1: які хвороби лікує буряк і для кого він небезпечнийВідео

15:08

Названо причину смерті Юрія Шатунова

15:08

"Російський патріотичний хоррор": у РФ вирішили зняти фільм про "звільнення" Донбасу - Подоляк

14:49

"Це літо стане останнім для багатьох окупантів": американські РЗСВ HIMARS прибули в УкраїнуВідео

Реклама
14:44

"Несправедливо рано!": убиті горем Басков, Галкін, Орбакайте та інші сумують за Юрою Шатуновим

14:35

"Тепер захищаєте з неба": у боях з окупантами загинуло молоде подружжя з Кропивницького

14:29

"Нас тільки шестеро лишилося": окупанти п’ють від страху і тікають у "вічні відпустки"Відео

14:25

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

14:22

Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні: була як 100 футбольних полів

14:22

Бійці ЗСУ захопили БМД-4 військ РФ і битимуть по окупантах їх же зброєюВідео

14:19

ВіаГра на Кіпрі стрибала на концерті перед росіянами - ЗМІВідео

14:05

Головний ворог Шатунова Андрій Разін відреагував на смерть співака: "у нас були багатогранні відносини"

13:49

Прийшов час розплати: ЗСУ знищили колишнього беркутівця з Луганська

13:40

"Стріляли з гармати і кулеметів": на Чернігівщині окупанти по-звірячому вбили близнюків-підлітківВідео

13:34

Путін обмочився посеред ночі: передбачення Арестовича починають збуватисяВідео

13:32

В Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у ХерсоніВідео

13:28

Юрій Шатунов пив перед смертю: з'ясувалося, як співак провів останні години життя

13:23

Росія скаженіє: як Україна стає недосяжною для КремляПогляд

13:08

"Росія - агресор, її потрібно ізолювати": Дуда жорстко пройшовся по Путіну і РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

12:57

Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄСВідео

12:47

Все одно хочуть захопити всю Україну: Росія після захоплення Донбасу знову рушить на Київ – ЖдановВідео

12:34

Син директора Рівненської АЕС через зауваження жорстоко побив літню жінку: вона померла у лікарні

12:19

Єврорада дасть Україні статус країни-кандидата в ЄС - Шарль МішельВідео

Реклама
12:18

Армія України трощитиме ППО і артилерію РФ на Зміїному до звільнення острова - ГУРВідео

11:59

Бах - і немає півмільйона доларів: ЗСУ спалили дорогу російську технікуВідео

11:34

На Україну очікує дуже складна зима: тарифи не зміняться, але доведеться "економити тепло" - міністрВідео

11:20

Батько та син разом луплять по позиціях окупантів із "Гвоздики": один заряджає, інший - наводитьВідео

11:13

Як правильно пасинкувати помідори для щедрого врожаю

11:02

Помер колишній соліст "Ласкового мая" Юрій ШатуновВідео

11:00

Україна може стати "вічним кандидатом", або Що дасть статус майбутнього члена ЄСПогляд

10:50

Після перемоги - всім по пиріжку: добрі люди побудували піч бабушке, яка робила паски на руїнах будинкуВідео

10:38

Україна зі зброєю Заходу отримає перевагу: на РФ може очікувати нокаут – американські генералиВідео

10:23

На Донеччині українська авіація покришила позиції окупантів та укріпрайон

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти