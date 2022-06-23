Макаревич - молодець, але і його пісні потрібно заборонити: Кондратюк висловився про російську музику

Кондратюк жорстко висловився про російську музику-і про пісні Макаревича теж / колаж ua.depositphotos.com

Легендарний діяч українського шоубізнесу, продюсер, ведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії. Про це повідомляє проєкт "Факти ICTV".

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

При цьому Кондратюк похвалив музиканта за його адекватну позицію, зазначивши, що у того "є мізки і гідність". Але все одно, вважає продюсер, поки в Україні йде війна проти РФ, на думку продюсера, носії російської культури повинні бути повністю заборонені в нашій країні ‒ без винятків.

"Росіяни діляться мінімум на дві категорії. Перша - зомбовані, які вірять в те, що їх влада права. Друга - розумні, які розуміють, що те, що відбувається з 2014 року – це жах. До першої групи ви не достукаєтеся ніяк, це марна трата часу. Психіатри кажуть, що роззомбування зомбованих ідеологією пропаганди людей – дуже складна медична практика", – підсумував Кондратюк.

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Нагадаємо, раніше музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич і його четверта дружина - журналістка, фотограф і гід Ейнат Кляйн - стали батьками. Їх перший спільний син народився в Ізраїлі, що робить малюка громадянином цієї країни.

На питання про те, чи буде новонароджений Ейтан Макаревич мати російське громадянство, його батьки відповіли негативно.

Пізніше Макаревич записав спеціальну пісню-звернення до російських солдатів-окупантів.

Музикант а-капела виконав пісню про непотрібну війну, в якій просто гинуть солдати ‒ просто як гарматне м'ясо.

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