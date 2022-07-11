Китай звільняє РФ від фашистів: у культовій "Масяні" показали бомбардування Пітера і Москви

Масяня з родиною потрапила під обстріл / скріншот

У Мережі опублікована нова серія популярного мультиплікаційного серіалу Масяня, в якому культові герої Масяна і Хрюндель разом з родиною рятуються від війни.

За сюжетом сім'я Масяні і Хрюнделя прокидається о 7 ранку в своїй квартирі після того, як Китай почав "спецоперацію" зі звільнення РФ від фашистів.

Герої фільму чують звуки вибухів, а також пролітають над їх головами літаки. Вони збираються і в паніці прагнуть покинути місто.

При цьому по дорозі сім'я Масяні на авто потрапляє в пробку з авто людей, які виїжджають в евакуації. Після цього вони потрапляють під китайські обстріли і змушені ховатися в підвал і метро.

/ Скріншот

Звернемо увагу, що в сюжеті нової серії Масяні з точністю повторюються події в Україні лютого 2022 року, коли РФ почала війну.

При цьому в Масяні також показали, як китайські визволителі бомблять пам'ятки Санкт-Петербурга: Ісаакіївський собор, палацову площу, стрілку Василівського острова.

/ Скріншот

В кінці головна героїня мультфільму Масяня звертається до глядачів: "Вибачте, що мульт вийшов не смішний, але яке на хрін веселощі, коли стільки людей гине кожен день".

/ Скріншот

Додамо, що за сюжетом місто Масяні називається Санкт-Маріубург. Це відсилання до того, що окупанти оголосили Санкт-Петербург містом-побратимом знищеного ними Маріуполя, де РФ вбила тисячі мирних жителів.

/ Скріншот

читайте також"Союзмультфільм щось знав": в РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 року

Нагадаємо, в 160-ій серії мультсеріалу без прикрас Показані жахи війни в Україні.

З 24-го лютого Масяня і Хрюндель намагаються вберегти їх спільного друга кошлатого від новин про жахливі події, які розгорнулися на його історичній батьківщині. Зрештою він все ж дивиться телевізор, і бачить реальні кадри зруйнованих російськими окупантами українських міст.

Масяня тим часом прямує в бункер до Путіна. Крокуючи по Москві, вона всюди натикається на військові і пропагандистські гасла.

Читайте ще: