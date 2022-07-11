Китай звільняє РФ від фашистів: у культовій "Масяні" показали бомбардування Пітера і Москви

За сюжетом сім'я Масяні і Хрюнделя прокидається ранком в своїй квартирі після того, як Китай почав "спецоперацію" зі звільнення РФ від фашистів.
У Мережі опублікована нова серія популярного мультиплікаційного серіалу Масяня, в якому культові герої Масяна і Хрюндель разом з родиною рятуються від війни.
За сюжетом сім'я Масяні і Хрюнделя прокидається о 7 ранку в своїй квартирі після того, як Китай почав "спецоперацію" зі звільнення РФ від фашистів.
Герої фільму чують звуки вибухів, а також пролітають над їх головами літаки. Вони збираються і в паніці прагнуть покинути місто.
При цьому по дорозі сім'я Масяні на авто потрапляє в пробку з авто людей, які виїжджають в евакуації. Після цього вони потрапляють під китайські обстріли і змушені ховатися в підвал і метро.
Звернемо увагу, що в сюжеті нової серії Масяні з точністю повторюються події в Україні лютого 2022 року, коли РФ почала війну.
При цьому в Масяні також показали, як китайські визволителі бомблять пам'ятки Санкт-Петербурга: Ісаакіївський собор, палацову площу, стрілку Василівського острова.
В кінці головна героїня мультфільму Масяня звертається до глядачів: "Вибачте, що мульт вийшов не смішний, але яке на хрін веселощі, коли стільки людей гине кожен день".
Додамо, що за сюжетом місто Масяні називається Санкт-Маріубург. Це відсилання до того, що окупанти оголосили Санкт-Петербург містом-побратимом знищеного ними Маріуполя, де РФ вбила тисячі мирних жителів.
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Нагадаємо, в 160-ій серії мультсеріалу без прикрас Показані жахи війни в Україні.
З 24-го лютого Масяня і Хрюндель намагаються вберегти їх спільного друга кошлатого від новин про жахливі події, які розгорнулися на його історичній батьківщині. Зрештою він все ж дивиться телевізор, і бачить реальні кадри зруйнованих російськими окупантами українських міст.
Масяня тим часом прямує в бункер до Путіна. Крокуючи по Москві, вона всюди натикається на військові і пропагандистські гасла.
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