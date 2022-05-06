Кіркоров шокований реакцією росіян на його підтримку Галкіна і Пугачової / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров, який замовчує напад РФ на Україну, але заступився перед пропагандисткою Маргаритою Симоньян за шоумена Максима Галкіна і співачку Аллу Пугачову висловився про російське суспільство.

У коментарі Telegram-каналу "Кривава бариня" він заявив, що шокований реакцією людей на його підтримку Максима Галкіна, який раніше розкритикував війну РФ проти України.

"Я зараз в жаху, що мої слова не почули і вторять... Зомбовано вторять, що я не повинен заступатися за своїх друзів. (...) Я впевнений, що ніхто не має права обговорювати і очорнювати публічно особисте життя кого б то не було. Мої слова про агресію, яка все більше визначає стиль спілкування в публічному просторі, дуже правильні", – зазначив Кіркоров.

За словами співака, він відразу подумав про дітей Пугачової і Галкіна, які спілкуються з однолітками. Він заявив, що мати трьох дітей, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян не подумала про це.

читайте такожПропагандистку Симоньян "покарають" за образи Галкіна і Пугачової їх високопоставлені друзі"Всім треба задуматися, в кого ми перетворимося з таким завзяттям викривати чужі "пороки". Я людина честі, ніколи не відступлюся від своїх принципів і своїх друзів і готовий захищати їх в публічному і непублічному просторі", – сказав Кіркоров.

Співак додав, що є патріотом РФ і вважає честю приймати привітання від російського президента Володимира Путіна.

"Але містечкові "постові" настільки перекручують,"ексгібіціонують" в страху за крісло під своєю п'ятою точкою, що спонукають людей до страху, видавлюючи їх з країни", – сказав він.

Раніше голова путінської пропаганди Маргарита Симонян, яка назвала Галкіна лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя в хамській, образливій, низькій манері, відповіла Філіпу Кіркорову, який заступився за артиста.

Читайте також: