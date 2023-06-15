Російський співак-путініст різко висловився про коміка Галкіна, який засуджує війну РФ проти Україні.

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Кіркоров з огидою "накинувся" на Галкіна і заступився за Пугачову/ колаж: Главред, фото: скрін, Instagram Галкін

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров різко висловився про коміка, шоумена і чоловіка відомої співачки Алли Пугачової Максима Галкіна. Він, явно демонструючи свою огиду, намагався показати, що Галкін його абсолютно не цікавить.

Про це Кіркоров сказав, відвідуючи конференцію у Санкт-Петербурзі, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Коли працівники російських медіа запитали у нього, що він думає про чоловіка своєї колишньої дружини, співак-путініст сказав, що його нібито не обходить життя коміка.

"Мене найменше в цьому житті цікавить Максим Галкін і його статус. Мене цікавить мій статус, моє ім'я. І те, що я роблю в цій країні. А все, що там робить або говорить Максим Галкін, мене найменше в цьому житті цікавить", – заявив Кіркоров.

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При цьому на запитання про свою колишню дружину Аллу Пугачову він назвав її "легендою", але сказав, що вони не спілкуються уже понад п’ять років.

"Чудова співачка Алла Пугачова – це легенда нашої країни. І що там, де вона зараз? Я знаю, що вона поїхала, і більше мені нічого не відомо. Ми не спілкуємося вже понад п'ять років, тому мені нічого не відомо. Ані про неї, ані про її родину", – сказав російський співак-путініст.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров, який підтримує війну Росії проти України, зганьбився на росТБ. У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров вирішив чи то спробувати себе в бітбоксі, чи то у нього почався приступ.

Нагадаємо, Кіркорова зняли нишком, як він милується своїм новим животом після пластичних операцій. Співак-путініст милувався своїм животом, показуючи його своєму смартфону.

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