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Кіркоров з огидою "накинувся" на Галкіна і заступився за Пугачову

Альона Вороніна
15 червня 2023, 16:37 оновлено 15 червня, 16:38
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Російський співак-путініст різко висловився про коміка Галкіна, який засуджує війну РФ проти Україні.
Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров
Кіркоров з огидою "накинувся" на Галкіна і заступився за Пугачову/ колаж: Главред, фото: скрін, Instagram Галкін

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров різко висловився про коміка, шоумена і чоловіка відомої співачки Алли Пугачової Максима Галкіна. Він, явно демонструючи свою огиду, намагався показати, що Галкін його абсолютно не цікавить.

Про це Кіркоров сказав, відвідуючи конференцію у Санкт-Петербурзі, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Коли працівники російських медіа запитали у нього, що він думає про чоловіка своєї колишньої дружини, співак-путініст сказав, що його нібито не обходить життя коміка.

"Мене найменше в цьому житті цікавить Максим Галкін і його статус. Мене цікавить мій статус, моє ім'я. І те, що я роблю в цій країні. А все, що там робить або говорить Максим Галкін, мене найменше в цьому житті цікавить", – заявив Кіркоров.

відео дня

При цьому на запитання про свою колишню дружину Аллу Пугачову він назвав її "легендою", але сказав, що вони не спілкуються уже понад п’ять років.

"Чудова співачка Алла Пугачова – це легенда нашої країни. І що там, де вона зараз? Я знаю, що вона поїхала, і більше мені нічого не відомо. Ми не спілкуємося вже понад п'ять років, тому мені нічого не відомо. Ані про неї, ані про її родину", – сказав російський співак-путініст.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров, який підтримує війну Росії проти України, зганьбився на росТБ. У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров вирішив чи то спробувати себе в бітбоксі, чи то у нього почався приступ.

Нагадаємо, Кіркорова зняли нишком, як він милується своїм новим животом після пластичних операцій. Співак-путініст милувався своїм животом, показуючи його своєму смартфону.

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