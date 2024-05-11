Кіркоров присоромив сина Орбакайте

Путініст вирішив висловитися у своїх соціальних мережах.

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Кіркоров привітав сина Орбакайте / Колаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Син заслуженої артистки Росії Крістіни Орбакайте і великого бізнесмена Руслана Байсарова Дені потрапив у немилість скандального російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

За даними пропагандистських ЗМІ, Дені Байсаров нібито не привітав "його величність" із днем народження, і той у помсту вирішив присоромити молоду людину. Але зробив це у своєрідний спосіб.

Він опублікував спільні знімки з молодим чоловіком і цілком дружелюбно привітав його з днем народження.

відео дня

"З днем народження, Дені", - написав він.

І хоча росЗМІ всіляко намагаються показати, що Алла Пугачова та її сім'я є нібито відлюдниками і вигнаними з терористичної Росії, артисти все одно підтримують стосунки з ними, а росіяни продовжують слухати їхні пісні і ходити на концерти за кордоном.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.

А також у країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці.

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