Син заслуженої артистки Росії Крістіни Орбакайте і великого бізнесмена Руслана Байсарова Дені потрапив у немилість скандального російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну.
За даними пропагандистських ЗМІ, Дені Байсаров нібито не привітав "його величність" із днем народження, і той у помсту вирішив присоромити молоду людину. Але зробив це у своєрідний спосіб.
Він опублікував спільні знімки з молодим чоловіком і цілком дружелюбно привітав його з днем народження.
"З днем народження, Дені", - написав він.
І хоча росЗМІ всіляко намагаються показати, що Алла Пугачова та її сім'я є нібито відлюдниками і вигнаними з терористичної Росії, артисти все одно підтримують стосунки з ними, а росіяни продовжують слухати їхні пісні і ходити на концерти за кордоном.
Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.
А також у країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці.
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