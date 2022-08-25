Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

Анна Седокова може бути депортована з РФ в Україну / instagram.com/annasedokova

Уродженка Києва, співачка українського походження Анна Седокова давно будує кар'єру в РФ і мовчить про війну в Україні. Однак в країні-агресорі під час військових дій вона залишатися побоялася, і переїхала з чоловіком в США.

За півроку вона жодного разу не поверталася в Росію, де у неї бізнес і нерухомість. Юрист в росЗМІ розповів, що артистка може позбутися всіх своїх заощаджень і заробити великі проблеми з міграційною службою, якщо приїде в РФ.

Вся справа в тому, що закінчився термін дії посвідки на проживання Седокової в країні-агресорі. Її ІП в РФ закрили, а при спробі перетнути російський кордон її можуть депортувати в Україну, громадянкою якої вона є.

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"Як видно з документації, Анна Седокова – громадянка України. Втім, щоб зареєструвати своє ІП в Росії, зовсім не обов'язково мати російський паспорт. Однак бізнес автоматично закривається, коли закінчується термін дії посвідки на проживання", - розповідає юрист.

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