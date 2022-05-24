Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни: "Ми всі травмовані на все життя"

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни / instagram.com/kosadcha

Українська модель, телеведуча і волонтерка Катя Осадча розповіла, яким було її 24 лютого - перший день повномасштабної війни в Україні.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала своє перше" військове " селфі. Його ведуча зробила в супермаркеті - обличчя приховане маскою, над якою видніються заплакані, перелякані очі.

Як і тисячі людей по всій країні, Осадча та її сім'я прокинулися від вибухів. Далі були панічні збори, закупівля продуктів, поїздка до батьків.

"А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми і візком на колінах, адже він не помістився в багажник, так і їхали всі 19 годин... Ми не були готові до такого підступного вторгнення дурного сусіда. І до сих пір не віримо, що все це відбувається з нами…", - розповіла ведуча.

У коментарях під фото підписники Осадчої також поділилися своїми сумними історіями про те, як один ранок змінив все їхнє життя.

Катя Осадча показала, як виглядала в перший день війни / instagram.com/kosadcha

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