Картинка розбитого серця: Ротару емоційно відреагувала на звільнення бійців ЗСУ з полону

Легендарна українська співачка Софія Ротару перервала своє затяжне мовчання в соціальних мережах і емоційно відреагувала на обмін полоненими.

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Софія Ротару / колаж фото УНІАН та Instagram

Легенда української естради Софія Ротару перервала своє вже традиційне і довге мовчання в соціальних мережах − після звільнення українських героїв з полону 26 квітня. Відповідний пост з'явився в її Instagram-stories.

Ротару перевидала вчорашнє фото, на якому звільнений з полону український військовий зі сльозами на очах дивиться на стигле червоне яблуко (кадр був зроблений українським фотографом Віталієм Юрасовим). До фото співачка додала емодзі розбитого серця.

Як писав напередодні український дипломат Олександр Щерба в Twitter, що фото було зроблено після того, як звільненому з полону бійцю вручили перше за минулий рік яблуко.

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Нагадаємо, раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається мінімально афішувати.

Через це в країні-агресорі РФ на співачку почалося справжнє полювання - на неї написали донос, і зараз гепрокуратура країни-окупанта працює над конфіскацією її майна в анексованому Криму і в Москві.

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