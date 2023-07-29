Кароль станцювала в ресторані з чоловіком: син негайно "приревнував"

Українська співачка Тіна Кароль разом з сином прийшла в ресторан, де зустріла учасниця шоу "Танці з зірками" Дмитра жука. І станцювала з чоловіком.

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Тіна Кароль з сином Венею потрапила в цікаву ситуацію / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль разом з юним сином Веніаміном потрапила в цікаву ситуацію.

Виконавиця вирішила повечеряти з нащадком в одному з дорогих ресторанів. І там зустріла учасника розважального шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" Дмитра Жука (Кароль багато років була ведучою цієї телепрограми). Співачка вирішила не витрачати час даремно і станцювати з чоловіком.

Але ось Веніамін не оцінив поведінку матері. Спершу юнак збентежено засміявся. А потім явно неласкаво глянув на Жука. І взагалі, хлопець явно нудьгував і чекав, поки його мама натанцюється.

Дивіться відео танцю Тіни Кароль та Дмитра Жука:

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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