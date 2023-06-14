'Лижі не їдуть': Камінська заступилася за Барських і влаштувала мовний скандал

Під кінець дискусії з фоловерами Камінська і зовсім заявила, що не планує повертатися в Україну "тому що все складно в головах у наших".

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Слава Камінська вступив за співака Макса Барських / колаж Главред, фото УНІАН

Співачка Слава Камінська (колишня солістка гьорлз-бенду "НеАнгели") своїми висловлюваннями викликала чергова мовна суперечка. На своїй сторінці в Instagram дівчина дуже негативно відреагувала на новину про те, що в Кременчуці на концерті попспівака Макса Барських глядачі викликали поліцію, тому що той співав пісні російською мовою.

Камінська вирішила процитувати 10 статтю Конституції України про гарантування "вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов національних меншин України".

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?", - в досить-таки розв'язному тоні процитувала вульгарну приказку про поїздку на лижах по асфальту співачці.

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У коментарях українці швидко нагадали їй, що в Україні майже півтора року йде повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, і присоромили за пости. Але Камінська і не думала відмовлятися від сказаного і взагалі повідомила, що "була змушена покинути Україну і переїхати в Нідерланди".

Під кінець дискусії вона і зовсім заявила, що не планує повертатися в Україну "тому що все складно в головах у наших".

Нагадаємо, раніше український ведучий Костянтин Грубич, який замінив Влада Яму на популярному інфотейнмент-шоу "Твій день" на "1+1", заступився за хореографа, якого критикують за переїзд до США під час війни.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

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