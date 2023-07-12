Камалія в купальнику ніжно привітала чоловіка-мільярдера з річницею

Співачка і Мохаммад Захур відпочивають разом з дітьми на курорті всупереч заяві про розлучення.

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Камалія показала, як відзначає річницю знайомства з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія продовжує інтригувати шанувальників своїм особистим життям - в квітні вона оголосила про розставання з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років відносин, проте пасторальні картинки з сім'єю в повному складі не зникають, а лише примножуються в соціальних мережах артистки.

Зараз Камалія з чоловіком і доньками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою вирушили на літній відпочинок до Іспанії. Там же пара, сімейний статус якої так і залишається загадкою, відзначила особливу дату.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала фото з басейну з сім'єю в повному складі. У підписі до знімка вона зазначила, що в цей день почалася історія її кохання з Захуром.

відео дня

"Відзначаємо 20-річчя нашої першої зустрічі із Захуром 11 липня 2003 року. Разом із чудовими результатами цієї зустрічі", - пише Камалія. Така заява ще більше заінтригувала фанатів: ледве вони встигли змиритися з розставанням мільярдера і співачки, як вони знову стали щасливою родиною. Принаймні на камеру.

Камалія показала, як відзначає річницю знайомства з чоловіком / instagram.com/kamaliyaofficial

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