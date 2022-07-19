"Як стіна на грудях, не можу підняти руку": українська співачка потрапила в інсультне відділення

28-річна артистка відчула перші підозрілі симптоми минулого тижня.
Українська співачка DaKooka (Катерина Єрьоменко) потрапила в лікарню з підозрілими симптомами, через які при огляді її назначили в інсультне відділення.
Зараз артистка себе почуває досить добре, щоб розповісти шанувальникам, що з нею сталося, на своїй сторінці в Instagram. Вона погано себе відчула тиждень тому. Тяжкість в грудях змінилася кровотечею з носа. Потім у неї почала відмовляти ліва рука.
"У вівторок, тиждень тому, у мене почало сильно тиснути в грудях, немов бетонна стіна лежить на грудній клітці постійно. Було складно заснути, дихати, говорити. Постійна задишка. У суботу пішла кров з носа. У мене ніколи такого не було. Тобто я просто сиділа і почала йти кров з носа. Ну і в неділю я не змогла підняти ліву руку", - розповіла Дакука.
Причину різкого погіршення свого здоров'я 28-річна співачка не назвала. Можливо тригером для хвороби послужив той факт, що Єрьоменко навесні перехворіла ковідом, який дав ускладнення на серце.
Шанувальники Дакуки також припустили, що справа в наркотичній залежності, якою артистка страждала в юності. Незважаючи на те, що вона давно "чиста", наркотичні речовини все ж встигли безповоротно нашкодити її здоров'ю.
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