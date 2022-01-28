Як Марина Хлєбникова виглядає після пожежі і пластики - співачку зняли на приховану камеру

Марина Хлєбникова після пожежі - як виглядає співачка / Колаж - t.me/izvestia / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Виконавиця популярної пісні Чашка кофею, співачка Марина Хлєбникова стала жертвою пожежі, який сталась в її квартирі в листопаді 2021 року. Її у важкому стані привезли до одної з московських лікарень, де спершу її стан оцінювався, як важкий.

Тіло артистки покривало безліч опіків, постраждали верхні дихальні шляхи, якийсь час вона перебувала в реанімації. До Хлєбникової довгий час не пускали відвідувачів з міркувань безпеки - після пересадки шкіри та інших операцій вкрай важливо було зберігати її палату в стерильності.

Через півтора місяці артистка сама вийшла на зв'язок з фанатами, розповівши про своє самопочуття, мовляв настрій бойовий, але ще належить реабілітація.

Сьогодні в Telegram-каналі видання Известия з'явилося відео, зняте на приховану камеру. На ньому Хлєбникова показує обгорілу квартиру журналістам. Ті представилися їй співробітниками ЖЕК-а, які прийшли нібито для того щоб оцінити збиток після пожежі.

Варто відзначити, що незважаючи на пожежу і довгу і складну реабілітацію Марина Хлєбникова виглядає досить непогано. Вона пересувається насилу, сильно схудла, але залишилася впізнаваною.

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На ролик і те, як він швидко поширився мережею, відреагувала сама співачка. На своїй сторінці в Instagram вона в сторіс написала, що журналісти діяли незаконно, і з ними будуть розбиратися її юристи: "Абсолютно нелюдяно прийти і прикинутися працівником "житловика" під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім опинитися жовтим журналістом з прихованою зйомкою. ... Згоди на зйомку і публікацію я, звісно, не давала. Юристи вже працюють".

Марину Хлєбникову зняли на приховану камеру без її відома / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Гендиректор мультимедійного інформаційного центру Известий у свою чергу відповів, що йому про зйомку нічого не відомо. Він також припустив, що ця неприємна ситуація "привиділася" Хлєбниковій в силу її стану після пожежі.

Марину Хлєбникову зняли на приховану камеру без її відома / instagram.com/marina_hlebnikova_official

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