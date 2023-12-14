Як павуки в банці: Кіркоров судиться з путіністкою Успенською за 12 мільйонів

Свою гідність Примадонн Кіркоров вже давно втоптав в землю самостійно, але на колег чомусь ображається.

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Філіп Кіркоров подав до суду на Любов Успенську / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Філіп Кіркоров давно не приваблює шанувальників своїм талантом - нові пісні відверто слабкі, а підігрівати інтерес до своєї персони тепер пластиковий Примадонн може лише скандалами.

Так недавно в росЗМІ з'явилася новина про те, що він подав до суду на свою подругу, таку ж прихильницю хірургічних втручань, співачку-путіністку Любов Успенську. Вона нібито образила його "честь, гідність і ділову репутацію".

Справа в тому, що в одному зі своїх інтерв'ю Люба, серед іншого, назвала Кіркорова жінконенависником, що співакові не сподобалося настільки, що він має намір стягнути з неї через суд 10 мільйонів рублів за моральну шкоду плюс ще два мільйони - за "понесені витрати".

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"Успенська наговорила те, з чим не можна миритися. Як приклад: назвати Філіпа Кіркорова "жінконенависником". Співака, який співає 30 років про жінок і про любов до жінок — досить дивно і образливо. Але це лише один приклад з тих фраз, які будуть фігурувати в суді", - заявив адвокат співака Олександр Добровінський.

Що з цього приводу думає сама співачка, поки невідомо.

Філіп Кіркоров подав до суду на Любов Успенську / t.me/samye_slyvky

Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не в собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.

Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.

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