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Як незручно вийшло: російська Пісня року під загрозою зриву через дефіцит українських артистів

17 травня 2022, 03:42

Без українських талантів російська естрада різко розгубила весь свій блиск.

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Пісня року під загрозою зриву через дефіцит українських артистів / Колаж

Один з основних постулатів рашистської пропаганди про самобутність російської культури і бідність української починає сипатися на очах. Відомий музичний критик Павло Рудченко сумнівається, чи буде цього року проходити Пісня року - раніше радянський, а тепер російський телефестиваль.

А все тому, що на російській сцені різко зменшилася кількість гідних артистів, адже більшість з них або покинули рф на знак незгоди з війною в Україні, або названі небажаними кремлем, або... родом з України.

"Багато артистів, як відомо, були включені в список так званих небажаних, яким рекомендовано не давати майданчики. У нього потрапили - Валерій Меладзе, Настя і Потап, Віра Брежнєва, Софія Ротару, Іван Дорн. Це артисти, яких ми добре знаємо, але які показали свою позицію на противагу офіційній", - повідомив Рудченко виданню Абзац.

Під питанням залишається і беззмінний ведучий Пісні року протягом останніх років - співак Сергій Лазарєв. Він відмовився їхати на Донбас з іншими артистами-пропагандистам, через що йому нібито заборонили гастролювати по країні.

Його партнерка по сцені, ведуча Лера Кудрявцева, тепер і зовсім не впевнена, чи буде Пісня року взагалі.

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Раніше п'ятий чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у Росії.

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