"Як можна не підтримувати свого президента": Валюха зі Сватів рветься на фронт

Тетяна Кравченко шкодує, що не може допомогти росіянам вбивати українців.

Тетяна Кравченко / скріншот із серіалу Свати

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко активно підтримує військове вторгнення Росії в Україну, хоч і народилася вона в Донецьку.

На російському телебаченні вона заявила, що не розуміє громадян РФ, які "встали проти своєї країни".

"Не розумію, як можна не підтримувати свою Вітчизну, свого президента. Моя близька подруга проти. Я спочатку спалахнула. Подзвонила їй через якийсь час, думала, вона охолола, а там ще гірше. Значить, все більше немає у мене подруги. Це, звичайно, її справа, її позиція, але для мене вона неприйнятна. Якби я була молодша, пішла б медсестрою. Крові не боюся. Правда!", - заявила Кравченко.

Нагадаємо, актриса серіалу Свати Тетяна Кравченко, яка грала Валюху, різко почала висловлюватися про українців. З початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну вона почала підтримувати диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше зірка серіали "Свати", актриса Тетяна Кравченко, влаштувала справжній скандал у Росії. Вона ледь не зірвала виставу у російському Санкт-Петербурзі, а тепер примудрилася потрапити в новий скандал.

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