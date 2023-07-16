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"Як лялька": 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві

Марія Тупік
16 липня 2023, 14:16 оновлено 16 липня, 14:34
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Кім була одягнена в чорний приталений жакет і широкі штани, під жакетом у неї була класична біла блузка.
Олена Зеленська та Кім Кон Хі
Олена Зеленська та Кім Кон Хі / t.me/FirstLadyOfUkraine

Напередодні в Україні з офіційним візитом прибув президент Південної Кореї з дружиною Кім Кон Хі.

Перша леді України поділилася фотографіями цього візиту в соцмережі і розповіла, що два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, особисто запросила в Україну Президента Республіки Юн сік Йоля і його дружину Кім Кон Хі.

"Насамперед Корейські гості відвідали Бучу, Ірпінь та поховання жертв російської окупації. Під час особистої зустрічі з пані Кім Кон Хі окремо подякувала їй за це: для українців такі візити завжди є свідченням солідарності. Також вдячні Президенту Республіки Корея Юн сік Йолю за тверду підтримку народу України і готовність сприяти відновленню України, який в черговий раз підтвердив це і на саміті НАТО, і в Польщі, яку відвідав по дорозі в Україну.

відео дня

Володимир Зеленський і перша леді України запросили гостей відвідати Софійський собор, а також ознайомилися з історією та архітектурними особливостями цієї пам'ятки української культури.

Ось тільки користувачі соцмереж були шоковані, побачивши як виглядає перша леді Південної Кореї.

Перша леді Південної Кореї
Перша леді Південної Кореї
Перша леді
Перша леді Південної Кореї в Україні
Українці про першу леді
Перша леді Південної Кореї

Кім Кон Хі 50 років, але українці в захваті від зовнішнього вигляду першої леді.

Кім була одягнена в чорний приталений жакет і широкі штани, під жакетом у неї була класична біла блузка, а взута вона була в лаконічні чорні туфлі.

Волосся її було розпущене, а макіяж досить стриманим.

Перша леді України Олена Зеленська на цей раз вибрала костюм цікавого кольору зі спідницею своєї улюбленої довжини міді і доповнила ансамбль шкіряними туфлями-човниками і брошкою на грудях. Волосся зібрала в низький пучок, одягла золоті сережки і зробила денний макіяж.

  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві
  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві
  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві
  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві
  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві
  • 'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві

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Південна Корея Олена Зеленська
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