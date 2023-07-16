'Як лялька': 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у Києві

Кім була одягнена в чорний приталений жакет і широкі штани, під жакетом у неї була класична біла блузка.

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Олена Зеленська та Кім Кон Хі / t.me/FirstLadyOfUkraine

Напередодні в Україні з офіційним візитом прибув президент Південної Кореї з дружиною Кім Кон Хі.

Перша леді України поділилася фотографіями цього візиту в соцмережі і розповіла, що два місяці тому, під час візиту до Південної Кореї, особисто запросила в Україну Президента Республіки Юн сік Йоля і його дружину Кім Кон Хі.

"Насамперед Корейські гості відвідали Бучу, Ірпінь та поховання жертв російської окупації. Під час особистої зустрічі з пані Кім Кон Хі окремо подякувала їй за це: для українців такі візити завжди є свідченням солідарності. Також вдячні Президенту Республіки Корея Юн сік Йолю за тверду підтримку народу України і готовність сприяти відновленню України, який в черговий раз підтвердив це і на саміті НАТО, і в Польщі, яку відвідав по дорозі в Україну.

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Володимир Зеленський і перша леді України запросили гостей відвідати Софійський собор, а також ознайомилися з історією та архітектурними особливостями цієї пам'ятки української культури.

Ось тільки користувачі соцмереж були шоковані, побачивши як виглядає перша леді Південної Кореї.

Кім Кон Хі 50 років, але українці в захваті від зовнішнього вигляду першої леді.

Кім була одягнена в чорний приталений жакет і широкі штани, під жакетом у неї була класична біла блузка, а взута вона була в лаконічні чорні туфлі.

Волосся її було розпущене, а макіяж досить стриманим.

Перша леді України Олена Зеленська на цей раз вибрала костюм цікавого кольору зі спідницею своєї улюбленої довжини міді і доповнила ансамбль шкіряними туфлями-човниками і брошкою на грудях. Волосся зібрала в низький пучок, одягла золоті сережки і зробила денний макіяж.

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