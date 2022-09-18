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Кабаєва позбулася ненародженої дочки: на аборті наполіг Путін - ЗМІ

18 вересня 2022, 15:24

Путін нібито був засмучений тим, що Кабаєва знову завагітніла та ще й дівчинкою.

Аліна Кабаєва, Володимир Путін
Кабаєва зробила аборт за наказом Путіна / скріншот

Так звана коханка російського диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва зробила аборт. При чому примусив її до цього нібито сам же Путін. Про це повідомили в Телеграм-каналі Generall SVR.

Путін нібито був незадоволений тим, що Кабаєва знову вагітна. Тепер колишня спортсменка не з'являється на публіці.

"Багаторічна співмешканка президента Росії Володимира Путіна вже давно не показується на публіці і навіть проігнорувала запрошення від своєї "другої мами" Ірини Вінер вшанувати своєю присутністю організований Вінер гала-концерт в Москві, приурочений до Дня міста, в якому взяли участь всі головні зірки вітчизняної гімнастики. Кабаєва відхилила навіть пропозицію передати привіт учасникам заходу у відеоформаті. Причина відмови Аліни взяти участь у гала-концерті - стан здоров'я колишньої спортсменки", - пише канал.

Повідомляється, що у Кабаєвої термін вагітності був вже більше 20 тижнів і ніяких медичних і соціальних показань для переривання вагітності не було.

"Після аборту виникли ускладнення, і деякий час Кабаєва не могла з'являтися на публіці", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Мережі розкрили інформацію про те, яка стать у майбутньої дитини Кабаєвої. Виявилося, що пара нібито чекає дівчинку. Ця новина надзвичайно засмутила Путіна.

Діти Путіна і Кабаєвої

За даними ЗМІ, у Путіна та Кабаєвої четверо спільних дітей - двоє хлопчиків і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно віддалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

Офіційно відомо про двох дочок Володимира Путіна, народжених у його шлюбі з Людмилою Шкребневою. Старша дочка Марія народилася 28 квітня 1985 року в Ленінграді, а молодша Катерина - 31 серпня 1986 року в Дрездені. Попри те, що громадськість знала про народження цих дітей, Путін ніколи публічно не визнавав, що у нього є спадкоємці.

"У мене є особисте життя, в яке я не допускаю втручання. Його потрібно поважати", - завжди говорив Путін.

Інші новини:

Володимир Путін Аліна Кабаєва Росія
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