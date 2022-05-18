Відомий ведучий розповів про прокляття, яке нависло над Світланою Лободою

Танкович прокоментував становище Лободи в шоу-бізнесі після замовчування війни в Україні / Колаж

Український та білоруський актор і телеведучий Дмитро Танкович в інтерв'ю для України24 поміркував про те, що повномасштабне військове вторгнення рф в Україну - не час і не місце для півтонів.

Сформовані в нашій країні обставини змушують кожну людину, особливо публічну, прийняти ту чи іншу сторону. До таких моментів аудиторія дуже чутлива, і зараз запам'ятовує кожен промах або перемогу.

Дуже наочною в цьому плані Танкович вважає історію Світлани Лободи, яка спершу намагалася тримати нейтралітет, позицію голуба миру, в надії зберегти хороші відносини і роботу і в рф, і в Україні.

Лише через місяць після початку війни вона назвала речі своїми іменами - в Украхні війна, і її розпочала росія. Однак шанувальники і колеги досі не можуть пробачити їй це зволікання, яке ведучий порівнює з прокляттям.

"Війна - це час визначатися. Тому що якщо цього не зробити, то потім ці люди собі не знайдуть місця. Ми можемо подивитися на Світлану Лободу - на мій погляд, це дуже яскравий приклад. Коли вона поїхала в москву і нічого не говорила, її прокляли тут. А коли спробувала щось сказати, її прокляли в москві. І зараз Світлана Лобода не знайде себе ні в Україні, ні в росії. Я розумію: страшно. Та чорт забирай, всім страшно. Це насправді нормально. Але треба робити вибір, хлопці. Ось якось так життя склалося. Треба вибрати", - каже Танкович.

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Раніше Дмитро Танкович розповів, як це-працювати з Оксаною Марченко, і чому її вважали "некомфортною людиною".

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