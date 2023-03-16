Відомий російський комік публічно відмовився воювати на боці РФ

Він заявив просто зі сцени, що не збирається відстоювати інтереси однієї людини, і висміяв російську пропаганду.

Російський комік Руслан Бєлий публічно відмовився воювати на боці РФ/ Instagram ruslan_belyy

Російський стендап-комік Руслан Бєлий під час виступу просто зі сцени заявив, що він не збирається воювати проти України на боці Росії.

Комік наголосив, що пішов би захищати РФ у разі, якби на неї напали. А так як це РФ напала на Україну, він не збирається "відстоювати інтереси однієї людини". Відео виступу Бєлого було опубліковане у мережі.

Стендапер сказав, що його батько з України, і що тут є багато його родичів, а також згадав про свого друга, який для захисту рідної країни від російських окупантів вступив у тероборону.

відео дня

"Я не збираюся відстоювати інтереси однієї певної людини, розумієте. Тим більше, куди мені йти? У мене батько з України, у мене там половина родичів. У мене там є друг Євген, він мешкає в Одесі і останнє, чого я хочу, щоб друг Євген стріляв у мене з міномета десь під Херсоном з фразою "Не все так однозначно, Руслане", – сказав Бєлий.

Також він висміяв російську пропаганду і тих росіян, які вірять у фейки про те, що нібито "Україна могла б напасти на Росію, якби РФ не напала перша".

"Серйозно? Напали б першими? Для чого? Для анекдоту? Напала якось Україна на Росію… На щастя, Лукашенко знав, звідки готується напад", – сказав гуморист.

Нагадаємо, раніше український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що спеціально виїхав з України по артистичній лінії – через україно-російську війну та мобілізацію до лав ЗСУ. Щегель говорив, що отримав три повістки з ТЦК – дві з Рахова (Закарпатська область) і одна з міста Надвірна (Івано-Франківська область). І він свідомо вирішив їх ігнорувати, а потім покинути країну ‒ нібито з гастролями. При цьому він висловив думку, нібито "це вибір хлопців – вмирати на війні".

Пізніше Щегель вибачився за свої слова про те, що "українці самі зробили свій вибір гинути на війні". Зокрема артист, який втік з України, опублікував відео-вибачення, а також заявив, що він не те мав на увазі і заспівав стандартне про слова, "вирвані з контексту".

Читайте також: