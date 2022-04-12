Відомий продюсер дав прогноз про те, коли Пугачова заговорить про війну в Україні

Олександр Роднянський розповів, коли Пугачова публічно висловить антивоєнну позицію / instagram.com/alla_orfey

Максим Галкін був одним з перших російських артистів, які публічно висловили свою антивоєнну позицію щодо "спеціальної операції" РФ в Україні. Незабаром після цього він, і його дружина, Примадонна російської сцени, співачка Алла Пугачова, а також їхні діти, поспішно виїхали до Ізраїлю. З тих пір на зоряну пару обрушилися російські ЗМІ - через їх високе становище в суспільстві їх не наважуються звинуватити в держзраді і підтримці України публічно, але активно "копають" неприємні подробиці.

Між тим Алла Борисівна продовжує зберігати мовчання і свою громадську позицію тримає при собі.

Кінопродюсер Олександр Роднянський певен - рано чи пізно Примадонна заговорить, їй завжди є що сказати, і її позиція навряд чи сподобається рашистам.

"Звичайно, це найпопулярніші люди в Росії. А Пугачова більш ніж популярна людина, вона - символ Росії. Її значення, її слово, якби воно прозвучало, особливо виразилося однозначно... Вона, безумовно, вплинула б і змусила б думати", - зазначає він.

Також Роднянський впевнений: сам від'їзд Примадонни з сім'єю з Росії - вже досить показове явище. Але всі чекають, коли Алла Борисівна висловить свою думку вербально. Зараз її долають протиріччя, адже до формулювання антивоєнної позиції їй та її родині, як надпопулярним медійним особистостям, варто підійти дуже виважено.

"Вона не задіяла свій соціальний потенціал, популярність, кредит довіри. Але я думаю, що в якусь хвилину вона це задіє. Вона взагалі сильна, розумна і чесна жінка. Вони (Пугачова і Галкін - прим. редакції) порядні люди і той факт, що все-таки вони зібралися негайно, причому Максим же на початку виступив, і поїхали - це про те, що вони це не приймають. З іншого боку – складно, звичайно. Тому що все їхнє життя пов'язане з тим, що вони голоси російського шоу-бізнесу і на них лежить відповідальність, вони її розуміють. Я думаю що зараз їх роздирають якісь внутрішні протиріччя і для них це дуже важливе рішення" - пояснив продюсер.

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Раніше в мережі показали, в яких хоромах в Ізраїлі оселилися Пугачова і Галкін, після того як покинули підмосковний замок Грязь.

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