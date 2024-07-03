Відомий комік виїхав з України та натякнув, що повертатися не планує

Руслан Ханумак уже зараз готується до громадського осуду.

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Руслан Ханумак новини - Ханумак хоче залишитися в США з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/hanumak

Український актор і комік Руслан Ханумак на початку повномасштабної війни в Україні виїхав до США разом із дружиною та сином. На початку 2023 року артист повернувся в Україну.

Однак сьогодні у своєму блозі в Instagram шоумен опублікував ролик, на якому він зустрічається із сином у США і весело проводить із ним час. Хлопчик, за рішенням матері, залишається жити в Америці, поки в Україні небезпечно.

У підписі до відео, який Ханумак, до речі, зробив російською мовою, артист натякнув, що після зустрічі із сином він, імовірно, не повернеться до України, оскільки, на його переконання, бути поруч із сім'єю важливіше, ніж страх отримати репутацію зрадника.

"Багато місяців я тебе не бачив. Кожен день я проживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою... Всупереч репутації. Всупереч роботі. Всупереч усьому я на тебе дивлюся зараз не через екран. Ніякий клімат і пальми, освіта й умови життя, і навіть виховання й любов Мами не замінять дитинство без батька... Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом", - написав Руслан Ханумак.

Дивіться відео зустрічі Руслана Ханумака із сином у США:

Хто такий Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проєкту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".

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