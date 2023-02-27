Відому модель вбили і розчленували з жорстокістю, що холодить душу

Поліцейські все ще шукають фрагменти тіла Еббі Чой.

Модель Еббі Чой вбита і розчленована колишнім чоловіком - ЗМІ / instagram.com/xxabbyc

28-річна китайська модель Еббі Чой була знайдена розчленованою в заміському будинку в Тай По, одному з районів Гонконгу, в четвер, 23 лютого. У середу її сім'я заявила в поліцію - з вівторка Еббі не виходила на зв'язок.

У квартирі, орендованій колишнім свекром моделі за кілька тижнів до вбивства, були виявлений пила і м'ясорубка, якими розчленовували тіло жертви, на плиті стояли дві каструлі з людськими останками. Ноги Чой поліція знайшла в холодильнику.

Голову Еббі знайшли лише в неділю, пошук інших частин тіла (частини торсу і руки) триває. На місці злочину була виявлена сумочка моделі, в якій було посвідчення особи і кредитні карти на її ім'я. Про це йдеться в репортажі HKIBC English News.

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За підозрою в жорстокому вбивстві заарештовані колишній чоловік Чой Олександр Кванг, його батьки та брат. Поліція припускає, що розправа над моделлю була запланованою: її колишній свекор зняв квартиру в Тай По за кілька тижнів до вбивства, вона була погано мебльованою, в ній не було навіть ліжок, а вікна були заклеєні плівкою.

Також на користь теорії про заплановану розправу грає і той факт, що Олександр Кванг, головний підозрюваний у вбивстві Еббі Чой, був затриманий при спробі втекти з Гонконгу на моторному човні.

Головним мотивом Кванга називають фінансове питання. "Ми вважаємо, що жертва та сім'я її колишнього чоловіка мали багато фінансових суперечок, пов'язаних з величезними сумами грошей. Хтось був незадоволений тим, як жертва розпорядилася своїми активами, що стало мотивом для вбивства", - цитує суперінтенданта поліції Алана Чанга видання ВВС.

Кілька тижнів тому Еббі Чой опублікувала свій останній пост у Instagram - обкладинку журналу L'officiel Monaco з її зображенням. У моделі було четверо дітей - двоє від Олександра Кванга, і двоє - від її партнера (були разом з 2016 року) Кріса Тема.

Останнє фото Еббі Чой / instagram.com/xxabbyc

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його та дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ стало відомо про смерті канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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