Відомого актора з Глухаря знайшли мертвим

Олексій Герілович / ru.kinorium.com

У столиці Росії в Москві виявили мертвим 47-річного російського актора Олексія Геріловича.

Як пише Телеграм-канал 112, тіло артиста знайшов його друг у власній квартирі.

За словами чоловіка, він приїхав в квартиру артиста, так як Герілович кілька днів не виходив на зв'язок.

"Знайомий відкрив двері в квартиру своїм ключем і виявив актора мертвим на кухонній підлозі", - йдеться в повідомленні.

За деякими даними, на загиблому не було одягу. Поруч з тілом знайшли ліки.

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Причину смерті актора встановлюють експерти. За фактом події проводиться перевірка.

Де грав Олексій Герілович

Олексій Герілович відомий ролями бандитів в таких популярних серіалах як Глухар, Відділ, Закон кам'яних джунглів, Стажери.

Він зіграв понад 60 ролей у різних фільмах.

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Напередодні повідомляли, що в Росії у віці 49 років померла режисер культових дитячих мультфільмів Галина Воропай. Повідомляється, що Воропай пішла з життя в ніч з 29 на 30 грудня.

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