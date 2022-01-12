Відомого актора з Глухаря знайшли мертвим

Тіло артиста знайшов його друг у власній квартирі.
У столиці Росії в Москві виявили мертвим 47-річного російського актора Олексія Геріловича.
Як пише Телеграм-канал 112, тіло артиста знайшов його друг у власній квартирі.
За словами чоловіка, він приїхав в квартиру артиста, так як Герілович кілька днів не виходив на зв'язок.
"Знайомий відкрив двері в квартиру своїм ключем і виявив актора мертвим на кухонній підлозі", - йдеться в повідомленні.
За деякими даними, на загиблому не було одягу. Поруч з тілом знайшли ліки.
Причину смерті актора встановлюють експерти. За фактом події проводиться перевірка.
Де грав Олексій Герілович
Олексій Герілович відомий ролями бандитів в таких популярних серіалах як Глухар, Відділ, Закон кам'яних джунглів, Стажери.
Він зіграв понад 60 ролей у різних фільмах.
читайте такожПішов з життя радянський актор-зірка фільмів Гардемарини, вперед! і 12 стільців
Напередодні повідомляли, що в Росії у віці 49 років померла режисер культових дитячих мультфільмів Галина Воропай. Повідомляється, що Воропай пішла з життя в ніч з 29 на 30 грудня.
Читайте також:
- Помер відомий радянський актор
- Помер актор-зірка фільмів Кін-дза-дза! і Покровські ворота
- Пішла легенда: не стало першого темношкірого актора, який отримав Оскар за кращу чоловічу роль