"Випробовували на добровольцях-українцях": Міхалков відзначився маячнею про "птахів-вбивць" з України

Міхалков відзначився маячнею про "птахів-вбивць" з України / скріншот

Російський режисер Микита Михалкова, який активно пропагує війну в Україні, вирішив підтримати кремлівський фейк про інфікованих українських птахів.

Путінські пропагандисти за кілька днів до нападу на Україну почали поширювати фейки про те, що наша країна начебто планує створити власну ядерну зброю, а вже після вторгнення розповідають про американські "біолабораторії" в Україні, в яких ми нібито інфікували птахів і відправили їх в РФ.

Микита Михалков пішов далі, і навіть порахував траєкторію нібито заражених птахів з України.

"Там ще це біологічна зброя, яку випробовували на добровольцях-українцях, а до того ж птахи, яких цим заражали, і прораховувалася траєкторія їх перельоту через Росію. Це абсолютно фашистська спроба винищення взагалі слов'янського етносу як такого, без вогню, намагаючись підібрати слова і виглядати солідно", – передавати Міхалков в інтерв'ю російському пропагандистському каналу.

читайте також"Росіяни, коли заходили в Україну, жили в ілюзії": Подоляк розповів, навіщо окупантам пропагандаНагадаємо, український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

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