І не посперечаєшся: у Мережі з'явився список найкрасивіших акторок усіх часів

Пошуком найпрекраснішої з прекрасних займалися ще стародавні греки. Згодом це перетворилося на конкурси краси, суперечки в інтернеті та інші способи народною свідомістю визначити найкрасивішу жінку.
Жіноча краса виявилася об'єктом примхливим і занадто багатогранним, щоб про неї можна було висловити однозначну думку, яка б усіх влаштувала. Модні глянцеві журнали стали шукати найпривабливішу серед представниць популярної культури за різними критеріями - найстильніша, наймиліша, найкраща блондинка, брюнетка, руда... Вчені намагалися визначити найкрасивішу жінку світу, спираючись на принципи золотого перетину, але й тут результат виявився не однозначним.
Авторитетний ресурс List Challenges, який містить рейтинги про все на світі, вирішив покластися винятково на думку мас: на сайті з'явився загадковий рейтинг під назвою "100 найкрасивіших акторок усіх часів". За добу його переглянули й узяли участь в оцінюванні майже 200 тисяч людей, і в такий спосіб усе ж таки визначили, кому б вони, без вагань, віддали б золоте яблучко, підкинуте Ерідою в незапам'ятні часи.
Найпрекраснішою з найпрекрасніших було визначено Моніку Беллуччі - італійську акторку і модель, яка у свої 59 років може дати фору в привабливості молоденьким старлеткам. Друге місце посіла Мерилін Монро - акторка, яка розбурхує уми шанувальників своєю красою і через 60 років після її смерті. Почесне третє місце закріпилося за Анджеліною Джолі, яка своєю чарівною багатоликістю підкорила серця фанів ще на початку 80-их, і здавати свої позиції не має наміру.
До десятки найкращих з найкращих також увійшли Джейн Менсфілд, Ракель, Велч, Айшварія Рай, Аніта Екберг, Рита Гейуорт, Гелена Крістенсен і Урсула Андресс.
Замикають топ-100 найкрасивіших акторки Тенді Ньютон, Робін Райт і Гелена Бонем Картер, на чию долю також випало чимало ролей фатальних красунь з абсолютно особливим магнетизмом. Разом із ними до останньої десятки увійшли Чжан Цзиі, Ліза Боне, Дебора Енн Волл, Алісія Вікандер, Шу Ци, Джоанн Воллі, Гізер Грем та Джессіка Честейн.
Що таке List Challenges?
List Challenges - популярний інтернет-ресурс, де кожен може скласти власний список або проголосувати у вже наявному, щоб узяти участь у складанні загального рейтингу про будь-що - прочитані книжки, переглянуті фільми, відомі особистості тощо.
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