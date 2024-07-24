І не посперечаєшся: у Мережі з'явився список найкрасивіших акторок усіх часів

100 найкрасивіших жінок, які сяяли і сяють на блакитних екранах, "позмагалися" за звання найкращої з найкращих

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Найкрасивіші акторки всіх часів - список найкрасивіших жінок / колаж: Главред, фото: pexels.com

Пошуком найпрекраснішої з прекрасних займалися ще стародавні греки. Згодом це перетворилося на конкурси краси, суперечки в інтернеті та інші способи народною свідомістю визначити найкрасивішу жінку.

Жіноча краса виявилася об'єктом примхливим і занадто багатогранним, щоб про неї можна було висловити однозначну думку, яка б усіх влаштувала. Модні глянцеві журнали стали шукати найпривабливішу серед представниць популярної культури за різними критеріями - найстильніша, наймиліша, найкраща блондинка, брюнетка, руда... Вчені намагалися визначити найкрасивішу жінку світу, спираючись на принципи золотого перетину, але й тут результат виявився не однозначним.

Авторитетний ресурс List Challenges, який містить рейтинги про все на світі, вирішив покластися винятково на думку мас: на сайті з'явився загадковий рейтинг під назвою "100 найкрасивіших акторок усіх часів". За добу його переглянули й узяли участь в оцінюванні майже 200 тисяч людей, і в такий спосіб усе ж таки визначили, кому б вони, без вагань, віддали б золоте яблучко, підкинуте Ерідою в незапам'ятні часи.

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Найпрекраснішою з найпрекрасніших було визначено Моніку Беллуччі - італійську акторку і модель, яка у свої 59 років може дати фору в привабливості молоденьким старлеткам. Друге місце посіла Мерилін Монро - акторка, яка розбурхує уми шанувальників своєю красою і через 60 років після її смерті. Почесне третє місце закріпилося за Анджеліною Джолі, яка своєю чарівною багатоликістю підкорила серця фанів ще на початку 80-их, і здавати свої позиції не має наміру.

До десятки найкращих з найкращих також увійшли Джейн Менсфілд, Ракель, Велч, Айшварія Рай, Аніта Екберг, Рита Гейуорт, Гелена Крістенсен і Урсула Андресс.

Моніка Беллуччі / ua.depositphotos.com

Мерилін Монро / ua.depositphotos.com

Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

Замикають топ-100 найкрасивіших акторки Тенді Ньютон, Робін Райт і Гелена Бонем Картер, на чию долю також випало чимало ролей фатальних красунь з абсолютно особливим магнетизмом. Разом із ними до останньої десятки увійшли Чжан Цзиі, Ліза Боне, Дебора Енн Волл, Алісія Вікандер, Шу Ци, Джоанн Воллі, Гізер Грем та Джессіка Честейн.

Тенді Ньютон / ua.depositphotos.com

Робін Райт / ua.depositphotos.com

Гелена Бонем Картер / ua.depositphotos.com

Що таке List Challenges? List Challenges - популярний інтернет-ресурс, де кожен може скласти власний список або проголосувати у вже наявному, щоб узяти участь у складанні загального рейтингу про будь-що - прочитані книжки, переглянуті фільми, відомі особистості тощо.

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