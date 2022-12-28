"Хотілось його задушити": дружина Остапчука висловилася про роман шоумена з молоденькою пасією

Христина Горняк зізналася, що готова на вбивство, якщо її зрадить кохана людина.

Христина Горняк відреагувала на чутки про роман Володимира Остапчука з молодою дівчиною / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк для своїх підписників - живе втілення життєвої мудрості. До неї прихдять за порадами в особистих питаннях.

Іронічно, але в сімейному житті самої Горняк ситуація досить заплутана - вже не один місяць в ЗМІ ходять наполегливі чутки про те, що вона та її чоловік, український ведучий і шоумен Володимир Остапчук, розлучилися. Більш того, у чоловіка нібито з'явилася нова кохана, яка значно молодша за Христину.

У зв'язку з цим у Христини все частіше стали питати, як вона ставиться до зрад. На своїй сторінці в Instagram блогерка поділилася роздумами про те, чому вона не може пробачити подібне.

Так на питання про те, чи змогла б вона і далі жити з партнером, який був їй невірний, Христина Горняк відповіла: "Моя думка така, що спробувати можна, але думаю, що ні до чого хорошого це не приведе. Я б лягала спати з ним у ліжко, і уявляла, як він цілував іншу, як обіймав та пестив, як захопився іншою, яка викликала у нього емоції... Тож в цих спогадах мені б хотілося його задушити. А навіщо мені сідати за вбивство? Краще одразу, після того, як стало відомо про зраду, розійтися. Але це моя думка".

Шанувальники припускають, що причиною чуток про розставання між Остапчуком і Горняк могла стати зрада з боку ведучого, адже цієї теми обоє ретельно намагаються уникати.

Христина Горняк відреагувала на чутки про роман Володимира Остапчука з молодою дівчиною / instagram.com/kristygor

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