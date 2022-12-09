Дружина Володимира Остапчука зізналася, що готова до нових стосунків: "Були вже всі "краш-тести"

Христина Горняк покладається в пошуку нового партнера на волю Божу.

Христина Горняк розповіла, чи хоче нових стосунків / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк нещодавно повернулася в Україну після тривалої подорожі по Австрії. Зараз вона знаходиться в Києві.

Однак не повернувся в її життя чоловік, український шоумен Володимир Остапчук. Відносини в парі все ще залишаються загадкою, яка підігрівається чутками про їх розлучення. Мовчати про те, що відбувається між подружжям - усвідомлене рішення ведучого та блогерки.

Між тим натяків на те, що Остапчук і Горняк більше не разом стає все більше. Нещодавно Христина на своїй сторінці в Instagram зізналася, що морально дозріла для нових відносин.

На запитання від шанувальників, чи готова вона до нових стосунків, Горняк відповіла дуже двозначно.

"Інколи мені здається, що я в своєму житті готова до всього. В мене були вже всі "краш-тести". А там як Бог дасть. Зазвичай він знає, що, кому і як краще!"- пише блогерка.

Христина Горняк розповіла, чи хоче нових стосунків / instagram.com/kristygor

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

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