Молодша на 17 років: Пономарьов вперше з’явився в обіймах з коханою

Олександр Пономарьов з'явився на святі Дмитра Комарова.

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Олександр Пономарьов — стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

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Олександр Пономарьов опублікував знімок із новою коханою

Як виглядає дівчина артиста, яка на 17 років молодша

Популярний український виконавець Олександр Пономарьов трохи привідкрив завісу таємниці над своїм особистим життям і вперше з'явився в компанії молодої коханої. Знімок з'явився в Instagram артиста.

Співак вирішив привітати з днем народження відомого ведучого Дмитра Комарова. На честь свята він опублікував спільне фото з іменинником і написав йому кілька теплих слів.

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"Вітаю тебе, друже! Дмитре Комаров, з днем народження! Здоров’я тобі та твоїм близьким! І нехай твоя невгамовна енергія ніколи не вщухає. З повагою!" — звернувся до ведучого Олександр.

Як виглядає молода кохана Олександра Пономарьова / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

На знімку з Комаровим також потрапили в кадр Дзидзьо та кохана Пономарьова — його концертний директор Софія. Артист із променистою посмішкою обійняв дівчину, яка на 17 років молодша за нього. Софія спокійно посміхалася, дивлячись у камеру.

Нагадаємо, що Олександра Пономарьова давно підозрювали у романі з Софією. Інсайдери ТСН повідомляли, що пара вже давно живе разом на лівому березі Києва.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов — український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" — у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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