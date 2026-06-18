Молодша на 17 років: Пономарьов вперше з’явився в обіймах з коханою

Ви дізнаєтеся:
- Олександр Пономарьов опублікував знімок із новою коханою
- Як виглядає дівчина артиста, яка на 17 років молодша
Популярний український виконавець Олександр Пономарьов трохи привідкрив завісу таємниці над своїм особистим життям і вперше з'явився в компанії молодої коханої. Знімок з'явився в Instagram артиста.
Співак вирішив привітати з днем народження відомого ведучого Дмитра Комарова. На честь свята він опублікував спільне фото з іменинником і написав йому кілька теплих слів.
"Вітаю тебе, друже! Дмитре Комаров, з днем народження! Здоров’я тобі та твоїм близьким! І нехай твоя невгамовна енергія ніколи не вщухає. З повагою!" — звернувся до ведучого Олександр.
На знімку з Комаровим також потрапили в кадр Дзидзьо та кохана Пономарьова — його концертний директор Софія. Артист із променистою посмішкою обійняв дівчину, яка на 17 років молодша за нього. Софія спокійно посміхалася, дивлячись у камеру.
Нагадаємо, що Олександра Пономарьова давно підозрювали у романі з Софією. Інсайдери ТСН повідомляли, що пара вже давно живе разом на лівому березі Києва.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська звернулася до шанувальників після потужного російського обстрілу, що стався 15 червня. Співачка опублікувала кадри вулиці, повністю зруйнованої ракетним ударом, і поділилася тим, як важко переживає те, що сталося.
Також принц Гаррі та Меган Маркл зробили несподіваний крок після своєї гучної відмови від королівських повноважень і переїзду до Америки. Через чотири роки Гаррі вперше планує відвідати батьківщину у супроводі всієї своєї родини.
Вас може зацікавити:
- Кравець і Боклан: в Україні стартує "Україна має талант" з новим журі
- Повернуть дітей на батьківщину: принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили несподіване рішення
- "З’явилися всі хвороби": розбита Могилевська розповіла про пережитий удар
Про персону: Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов — український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" — у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред