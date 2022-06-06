"Холостяк" Макс Михайлюк пішов на фронт захищати Україну

Пілот поповнив ряди ЗСУ та ділиться "польовими" жартами.
Учасник 10 сезону романтичного реаліті Холостяк і пілот Макс Михайлюк бере участь у війні проти рашистів у складі Десантно-штурмових військ України.
Раніше Михайлюк публікував патріотичні пости про Україну, з'являлися і фотографії зі зброєю, що свідчило про те, що "холостяк" не сидить на місці, а прикладає зусилля для наближення перемоги України.
Однак ані подробиць своєї діяльності, ані роду військ пілот не розкривав. Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося селфі, на якому Михайлюк позує у військовій формі.
"У ДШВ якщо він казав що не брав, то він не віддасть", - перефразував відомий жарт "холостяк" у підписі до знімка. Це було першою за місяці війни згадкою того, де зараз служить Макс Михайлюк.
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Раніше стало відомо, що зі зброєю в руках готовий захищати Україну Колумбійський кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво - зараз про проходить навчання.
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