"Краще, ніж на колінах": Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну

Відомий кухар і ресторатор відверто висловився про своє навчання стрільбі.
Відомий Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пішов на військові навчання, щоб оволодіти вмінням користуватися зброєю.
На своїй сторінці в Instagram він показав фото, на якому позує зі зброєю в руках, розповівши, що військові, які ціною власного життя або здоров'я захистили Київську, Сумську, Чернігівську, Харківську і Миколаївську області, подарували час для всіх чоловіків в Україні.
Цей час українці повинні використовувати з користю і отримати нові вміння, а також навчитися захищатися від окупантів.
"Я не кажу, що кожен повинен йти воювати. Хтось повинен забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці повинні відновлювати економіку і створювати робочі місця. Але кожна людина зараз має можливість отримати навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості і в приміщеннях, роботі в парі", - написав Хіменес-Браво.
Раніше він не виключив можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.
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