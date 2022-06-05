"Краще, ніж на колінах": Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну

Ектор-Хіменес Браво готовий померти в бою, захищаючи Україну / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Відомий Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пішов на військові навчання, щоб оволодіти вмінням користуватися зброєю.

На своїй сторінці в Instagram він показав фото, на якому позує зі зброєю в руках, розповівши, що військові, які ціною власного життя або здоров'я захистили Київську, Сумську, Чернігівську, Харківську і Миколаївську області, подарували час для всіх чоловіків в Україні.

Цей час українці повинні використовувати з користю і отримати нові вміння, а також навчитися захищатися від окупантів.

"Я не кажу, що кожен повинен йти воювати. Хтось повинен забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці повинні відновлювати економіку і створювати робочі місця. Але кожна людина зараз має можливість отримати навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості і в приміщеннях, роботі в парі", - написав Хіменес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Раніше він не виключив можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.

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