"Хочу відчувати себе жінкою": хореограф Гвоздьова йде на серйозну операцію

Танцівниця повідомила про несподівану новину своїм підписникам у соцмережах.

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Хореограф Гвоздьова йде на серйозну операцію/ колаж: Главред, фото: Instagram ilonagvozdeva

Українська танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова повідомила своїм шанувальникам у соцмережі, що вона наважилася на серйозну операцію. Хореограф збирається лягти під ніж хірурга, щоб збільшити груди.

Вона зазначила, що думала про цю операцію уже давно. Гвоздьова пояснила, що хоче знову відчувати себе жінкою, і що наважилася на цей крок першочергово для себе самої. Про це вона розповіла в Instagram.

За словами танцівниці, її чоловік не підтримує таке рішення. Проте вона наважилася на цей крок, тому що хоче знову здобути впевненість у собі й відчувати себе не дівчинкою-підлітком, а жінкою.

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Танцівниця зазначила, що народження дітей, постійний спортивний стиль життя і постійні стреси, які присутні у її життя в останні роки, дуже сильно вплинули на те, як виглядає її тіло.

"Так, хтось може казати, ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі! Звісно приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку! Я довго думала та вагалась щодо хірургічного втручання, багато пройшла консультацій у різних лікарів, довгі спілкування з психологом та подругами на тему "збільшення грудей", – розповіла Гвоздьова.

Вона наголосила, що хоче зробити цю операцію для себе і свого внутрішнього стану.

"І це не про впевненість чи про комплекси, гонитву за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я завжди відверта з вами, мої любі друзі, і хочу надалі бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки…", – написала Гвоздьова.

Раніше повідомлялося, що Ілона Гвоздьова знову стане нареченою. Танцівниця зі своїм чоловіком уже 8 років у шлюбі. Зараз війна розділила сім'ю – Гвоздьова з дітьми виїхала до Риму, а її чоловік служить в Київській територіальній обороні. Втім, пара вже будує плани на майбутнє – після війни сім'ю танцівниці чекає дещо особливе – вони з чоловіком збираються обвінчатися.

Також раніше повідомлялося, що Гвоздьова згадала скандал з Меловіном і вибачилася перед психічно хворими. Хореограф визнала старі помилки і зробила висновки. Раніше вона потрапляла в скандали через свої гомофобні висловлювання – називала представників ЛГБТ-спільноти психічно ненормальними людьми. Тепер вона зізналася, що війна багато в чому змінила її погляди на життя, в тому числі на питання нетрадиційної любові.

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