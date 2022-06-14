Ілона Гвоздьова проти ЛГБТ: згадала скандал з Меловіном і вибачилася перед психічно хворими

Ілона Гвоздьова взяла назад свої слова про ЛГБТ-спільноту / Колаж

Українська танцівниця, хореограф, переможниця шоу Танці з зірками Ілона Гвоздьова раніше потрапляла в скандали через свої гомофобні висловлювання - називала представників ЛГБТ-спільноти психічно ненормальними людьми.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що війна багато в чому змінила її погляди на життя, в тому числі на питання нетрадиційної любові. Гвоздьова усвідомила, що сексуальна орієнтація людини не робить її автоматично гірше - для особистості це абсолютно не суттєво.

"Тепер, коли я бачу, що багато чоловіків саме нетрадиційної орієнтації стали на захист нашої країни - це велика повага. І взагалі, не має значення якої орієнтації людина, головне, що в неї у душі та з якими мотивами вона це робить. Мені здається, кожного зараз треба підтримувати, а не щось вказувати", - каже хореограф.

Втім, вона підкреслила - незважаючи на ці висновки, не стала ставитися до співака Меловіна, як до представника ЛГБТ-спільноти, краще. Кається вона лише в словах про "психічну ненормальність".

"Я не можу сказати, що війна змінила саме наші Меловіном стосунки. Але, чесно кажучи, я забираю свої слова назад щодо "психічно хворих людей", щодо їхньої орієнтації. Напевно, я дійсно не маю права так висловлюватись, і це просто була моя особиста думка", - розповіла Гвоздьова.

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Раньше камінг-аут здійснив американський актор, відомий за ролями в кінотрилогії Гарольд і Кумар, а також Катнера в серіалі Доктор Хаус, Кел Пенн.

Нещодавно в нетрадиційній сексуальній орієнтації зізнався також український актор, зірка кіборгів і клятви лікаря, Олександр Піскунов.

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