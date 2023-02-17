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"Хочу, аби росіяни усвідомили свою відповідальність": Клаус Майне розповів по підтримку України

17 лютого 2023, 17:39
Рок-зірка та лідер гурту Scorpions дав ексклюзивне інтерв’ю Олексію Суханову.
Олексій Суханов та Клаус Майне у ток-шоу Говорить вся країна
Олексій Суханов та Клаус Майне у ток-шоу Говорить Суханов / Прес-служба

27 лютого о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра головного ток-шоу "Говорить вся країна", де у форматі журналістського розслідування автори проєкту розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

Сьогодні, на YouTube-каналі авторського проєкту Олексія під назвою "Говорить Суханов" ведучий презентував ексклюзивне інтерв’ю з другом України та рок-зіркою, лідером гурту Scorpions Клаусом Майне. Співак розповів, чи вважає росіян винними у війні, що вразило його в українцях та як вони підтримали його у найскладніший момент життя.

Клаус Майне каже, що вважає винними в повномасштабному вторгненні не тільки керівництво рф, а і усіх пересічних громадян росії, адже пропаганда зробила свою справу.

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"Німці під час Другої світової війни напали на півсвіту. І ми, коли дорослішали, відчували спільну провину. Для нас було зрозуміло, що на кожному німцеві є частина вини за Другу світову війну. Німці були переможеними у тій війні, і потім крок за кроком почало з'ясовуватися, що тоді відбулося: Голокост і всі ті жахливі речі, це все поставило на нашу країну клеймо спільної провини. Я бажав би, щоб люди в Росії зрозуміли, що зараз відбувається, і самі вивели відчуття власної відповідальності за те, що невинні люди гинуть, отримують поранення, втрачають домівку. Так, кажуть: "Це не росіяни, це режим", але росіяни підтримують цей режим. Є різні соціологічні дослідження, скільки росіян підтримують війну. Звичайно в цьому так само винна і пропаганда. Але ви знаєте, аполітичному музиканту, який подорожує всім світом, тяжко відповісти на це питання. Я би дуже хотів сказати, що не всі росіяни винні, але я боюся що це не так. Я би дуже хотів, аби росіяни усвідомили, яку відповідальність вони несуть", - сказав Клаус.

Співак говорить, що пишається українцями, їх патріотизмом і відданості Батьківщині , адже потрібно мати велику силу, щоб захищати домівку і не боятися втратити життя.

Олексій Суханов та Клаус Майне у ток-шоу Говорить вся країна
Олексій Суханов та Клаус Майне у ток-шоу Говорить Суханов / Прес-служба

"Я дуже вражений тим, як палко вони віддані своїй країні в ці місяці війни. Вогонь, який палає у їхніх серцях. Вони всі патріоти. Я не думаю, що є щось сильніше, ніж це відчуття, не тікати, а сказати: "Я протистою цій важкій і небезпечній ситуації, яка може забрати моє життя або життя моїх близьких, але я буду тут, і моя країна може на мене покластися". Перед цим я можу лише схилити голову і стати навколішки, це дійсно надзвичайно", - каже Клаус.

Рок-зірка каже, що колись українці підтримали його у найважчий момент його життя, той випадок назавжди поєднав його з Україною.

"Дуже добре пам’ятаю надзвичайно емоційний момент у 2012 році, який раз і назавжди поєднав мене з Україною. Коли я на гастролях у Харкові отримав звістку про смерть моєї мами - це була дуже шокуюча звістка. Її поховали через декілька днів. І одразу після похорон відбувся наш концерт у Львові. І наші українські фанати знали, що я кілька днів тому поховав свою маму і вони стояли перед сценою і підіймали вгору банери: "Клаусе, ми з тобою!". Для мене це був вкрай емоційний момент, який назавжди поєднав мене з Україною і який я ніколи не забуду", - каже Майне.

На гастролях у Лас-Вегасі співак презентував нову версію легендарної пісні "Wind of Change" в який замінив слова "Я гуляю вздовж москви-ріки, аж до парку Горького, нехай звучить твоя балалайка" на "Прислухайся до мого серця, воно каже "Україна" і чекає що вітер зміниться". Клаус говорить, що це важливий крок, який покаже, що не на часі романтизувати росію.

"Ми можемо зрозуміти, осмислити, і відчути біль українців. Звичайно, це не те саме, як наприклад пережити все самому, але ми дуже щиро поділяємо цей біль. Найвиразніше це проявилося на початку минулого року в березні, коли ми продовжували турне, у нас вийшов новий альбом і ми дали перші концерти в Лас-Вегасі, де заспівали "Wind of Change". Ми мали обдумати наш сет-лист. Пісня "Wind of Change" настільки іконічна в цьому контексті, що я сказав своїм колегам по гурту: "Я не хочу співати цю пісню так, як я робив це останні 30 років, бо здається вітер розвернувся". Не на часі романтизувати росію рядками на кшталт "Я гуляю вздовж Москви-ріки, аж до парку Горького, нехай звучить твоя балалайка" тощо. Я сказав гурту: "Друзі, або ми не граємо цю пісню взагалі, але якщо ми її зіграємо, то дозвольте, я зміню кілька рядків". Так я і зробив, і довго думав: "Що я можу сказати?". І я почав слухати своє серце. І що ж у мене було в серці? У мене в серці Україна! І я більш за все хотів, щоб насамперед люди з України відчули нашу солідарність. І тому було геть нескладно знайти перший рядок: "Прислухайся до мого серця, воно каже 'Україна' і чекає що вітер зміниться". І в такому вигляді ми від березня цілий рік співали цю пісню на майже шістдесяти концертах в Європі, США та Канаді. Було пролито багато сліз, ми бачили багато українських прапорів під час подорожей і це був наш внесок у підтримку наших друзів з України. І це те, що у нашому серці і наш внесок в те, щоб показати, як ми підтримуємо Україну", - каже Клаус.

Повне інтерв’ю дивіться за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно телеканал 1+1 оголосив збір історій для ток-шоу "Говорить вся країна", ведучим якого став відомий тележурналіст Олексій Суханов. Відтепер кожен телеглядач може поділитися власною резонансною історією і стати частиною нового проєкту на 1+1. Для того, щоб ваш життєвий досвід був почутим, потрібно заповнити анкету, детально описати події, які сталися з вами і вашою родиною, поділитися фотографіями або відеоматеріалами. Жодна історія не повинна бути забутою у такий складний час, адже місія ток-шоу "Говорить вся країна" - віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. В кожному епізоді історії коментуватимуть експерти - психологи, лікарі, криміналісти, адвокати та спеціалісти інших сфер, які спільно з ведучим проєкту Олексієм Сухановим будуть крок за кроком встановлювати правду та піднімати соціальні проблеми.

Посилання на збір історій.

війна в Україні шоу-бізнес Scorpions новини шоу бізнесу
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