"Загрожує штраф і громадські роботи": прокуратура взялася за зрадницю Лоліту

Співачка-путіністка Лоліта опинилася в немилості російської влади.

https://glavred.net/stars/grozit-shtraf-i-obshchestvennye-raboty-prokuratura-vzyalas-za-predatelnicu-lolitu-10532660.html Посилання скопійоване

Лоліта може відправитися на громадські роботи / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Путіністка і зрадниця України, російська співачка Лоліта, ще довго буде розгрібати наслідки участі в Голій вечірці блогерки Івлєєвої.

Поки вона залишилася без роботи і концертів, їй загрожує ще й кримінальна відповідальність. За інформацією пропагандистського телеграм-каналу SHOT, у Генпрокуратуру звернувся глава "Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією" (ФПБК) Віталій Бородін, який нагадав, що у співачки крім російського є ізраїльський паспорт.

Путіністка, виявляється, давно "підстелила соломки" і ніколи не приховувала, що у неї є паспорт іншої держави. Вона розповідала, що отримала його в 15 років після смерті батька, який був видворений в Ізраїль. За законом терористичної держави РФ, Лоліта повинна була повідомити органи МВС про наявність у неї другого громадянства, однак, чи зробила вона це, невідомо.

відео дня

"Тепер громадський працівник просить перевірити, чи подавала Лоліта в російську поліцію необхідні документи, і якщо ні, то покарати її за статтею 330.2 КК РФ "невиконання обов'язку з подачі повідомлення про наявність у громадянина Російської Федерації громадянства (підданства) іноземної держави", - пишуть пропагандисти.

Їй загрожує штраф у розмірі 200 000 рублів (близько 2 000 Доларів США) або 400 годин обов'язкових робіт.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало страшно і безглуздо.

Раніше також співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.