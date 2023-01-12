"Грип лікував ополонкою": російський популярний фігурист впав у кому

Роман Костомаров вже тиждень перебуває на лікарняному ліжку в критичному стані.

Роман Костомаров / Фото Известия

У Росії у важкому стані перебуває відомий фігурист Роман Костомаров. Сьогодні стало відомо про те, що співак знаходиться в комі.

За інформацією телеграм-каналу "Звездач", Костомаров опинився в комі. "У 45-річного фігуриста лівостороння пневмонія, грип, а також сепсис. Життєдіяльність Костомарова вже більше доби підтримує апарат ЕКМО, що насичує кров киснем", - повідомило ЗМІ.

Повідомляється, що до госпіталізації спортсмен хворів протягом тижня. Замість медикаментів, Костомаров лікувався ополонкою. "Роман з температурою 38,4 не пропускав виступу і продовжував підкорювати лід. 10 січня Костомарову стало гірше і його екстрено госпіталізували в реанімацію", - повідомляють вони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фігурист Костомаров відчув себе погано напередодні, а пізно вночі був доставлений в лікарню з болями в грудях. Його екстрено поклали в реанімацію, але до ранку організм став слабшати.

Також стало відомо про те, що його стан став погіршуватися, у нього почався сепсис і апарат ШВЛ перестав справлятися.

Раніше також стало відомо про те, що путіністу і посіпаку "директора Росії", російському режисерові Микиті Михалкову видимо ставати краще. Він вперше вийшов на зв'язок після новин про те, що він знаходиться в лікарні на волосині від смерті.

Він вирішив звернутися до своїх шанувальників через свій канал Telegram.

Міхалков заявив, що в мережі "гуляє" багато фейкової інформації про його здоров'я. Він також стверджує, що нібито дуже багато людей "турбувалися про нього".