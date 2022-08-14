Поплавав і потрапив до реанімації: в Україні вирує небезпечна інфекція

Лікарня / Reuters

Під Львовом чоловік після купання у водоймі захворів лептоспірозом і потрапив до реанімації.

Як передають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області, у Львівській області ж цього року зареєстровано 7 випадків лептоспірозу.

3 випадки зараження зафіксовані серед жителів Стрийського району.

"Один хворий після того, як купувався в місцевому ставку, в стані середньої тяжкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, в'ялість, біль в м'язах була госпіталізована в реанімаційне відділення КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"", - йдеться в публікації.

Двоє інших хворих, які проживають в сільській місцевості, після появи тривожних симптомів не відразу звернулися за медичною допомогою, і займалися самолікуванням більше тижня.

У одного з них впав тиск, практично було відсутнє сечовиділення, була висока температура, болі в м'язах, інтоксикація. Хворих госпіталізували і відправили в реанімацію у важкому стані.

Випадки лептоспірозу в Україні у 2022 році

Загалом по країні за ці півроку зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Серед них 13 відбулися в червні.

Захворюваність цим небезпечним інфекційним недугою сезонна і зростає в літній час-близько місяця тому хвороба забрала життя 15-річного підлітка з Броварів.

Захворюваність на цю недугу сезонна - вона зростає влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм.

Серед симптомів лептоспірозу:

висока температура,

головний біль,

озноб,

м'язовий біль,

нудота,

блювота і діарея,

пожовтіння шкіри і жовтушність склер,

висип на шкірі,

крововиливи в сітківку ока,

зменшення кількості сечі,

кашель.

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