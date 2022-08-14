Поплавав і потрапив до реанімації: в Україні вирує небезпечна інфекція

Всього по країні за ці півроку зареєстрували 32 випадки лептоспірозу.
Під Львовом чоловік після купання у водоймі захворів лептоспірозом і потрапив до реанімації.
Як передають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області, у Львівській області ж цього року зареєстровано 7 випадків лептоспірозу.
3 випадки зараження зафіксовані серед жителів Стрийського району.
"Один хворий після того, як купувався в місцевому ставку, в стані середньої тяжкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, в'ялість, біль в м'язах була госпіталізована в реанімаційне відділення КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"", - йдеться в публікації.
Двоє інших хворих, які проживають в сільській місцевості, після появи тривожних симптомів не відразу звернулися за медичною допомогою, і займалися самолікуванням більше тижня.
У одного з них впав тиск, практично було відсутнє сечовиділення, була висока температура, болі в м'язах, інтоксикація. Хворих госпіталізували і відправили в реанімацію у важкому стані.
Випадки лептоспірозу в Україні у 2022 році
Загалом по країні за ці півроку зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Серед них 13 відбулися в червні.
Захворюваність цим небезпечним інфекційним недугою сезонна і зростає в літній час-близько місяця тому хвороба забрала життя 15-річного підлітка з Броварів.
Захворюваність на цю недугу сезонна - вона зростає влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм.
Серед симптомів лептоспірозу:
- висока температура,
- головний біль,
- озноб,
- м'язовий біль,
- нудота,
- блювота і діарея,
- пожовтіння шкіри і жовтушність склер,
- висип на шкірі,
- крововиливи в сітківку ока,
- зменшення кількості сечі,
- кашель.
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