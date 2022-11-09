Слава Дьомін висловився про свою участь в Холостячці

Слава Дьомін ходив на кастинг Холостячки / instagram.com/slavademin_official

38-річний радіоведучий Слава Дьомін зараз один з найбільш завидних холостяків українського шоу-бізнесу - в січні минулого року він оголосив про розставання зі своєю дружиною після 13 років відносин.

З тих пір ситуація на любовному фронті ведучого залишається під питанням. Зараз романтичне реаліті-шоу Холостяк знову набирає популярності на хвилі інтересу до нового сезону.

Виходячи з цього шанувальники запитали Дьоміна на його сторінці в Instagram, не хотів би він стати головним героєм наступного сезону Холостяка. На що ведучий розкрив цікавий факт про себе.

Виявляється, він вже брав участь у кастингу. Правда "пробувався" на участь в Холостячці. Цікаво, що жіночий варіант романтичного реаліті мав лише два сезони: з головною героїнею Ксенією Мішиною (з жовтня по грудень 2020 року) і зі Златою Огнєвіч (з вересня по грудень 2021 року). Дьомін міг стати учасником Холостячки зі Златою, і був зацікавлений у відносинах зі співачкою. Однак він радий, що кастинг провалився.

Що ж стосується Холостяка, то бути частиною цього проєкту ведучому зовсім не хочеться. "Ні, бо це важкі зйомки протягом трьох місяців. І я радий, що колись мене не взяли учасником на Холостячку ;)", - розповів Дьомін.

Слава Дьомін ходив на кастинг Холостячки / instagram.com/slavademin_official

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