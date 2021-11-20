Гаркалін залишив заповіт: кому дістанеться спадок знаменитого актора

Валерій Гаркалін / blitz.plus

У померлого 67-річного російського актора Валерія Гаркаліна у шлюбі з покійною Катериною Гаркаліною народилася дочка Ніка.

Зараз театральному продюсеру Нікі Гаркаліній 38 років, вона щасливо одружена з актором Павлом Акімкіним, у подружжя є син Тимофій, пише kp.ru.

Валерій Гаркалін душі не чаяв у онуці - четвертокласник Тимофій Акімкін з дідом дружив, радів, коли той забирав його зі школи. Сім'я дуже дружна - при першій нагоді відвідували один одного, йдеться в матеріалі.

У Гаркаліна є рідна сестра - Марина вже пенсіонерка. Своїх дітей у неї немає, тому свою любов віддає Ніке і її синові.

Підкреслюється, що у Гаркаліна були проблеми з серцем, йому поставили коронарний стент. Після цього актор склав заповіт. Все своє майно Гаркалін заповідав найближчим людям - дочці і онукові.

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Журналісти пишуть, що великих заощаджень у артиста ніколи не було, адже Гаркалін не збирав гроші: коли була жива його дружина Катя, то вони подорожували по всьому світу.

Коли дружина померла, то Валерій став піклуватися про дочку - йому було приємно "підкинути" трохи грошенят їй.

Що відомо про спадщину Гаркаліна

Гаркалін багато знімався: гонорари останніх років зі зйомок і гастролей збирав, щоб витратити на здійснення мрії - шість років тому купив будинок за містом. Ця нерухомість знаходиться в 100 км від Москви, неподалік від Можайська. У Гаркаліних 30 соток і одноповерховий, але дуже просторий будинок.

Крім того, в самій Москві Валерій Гаркалін жив у трикімнатній квартирі в центрі міста на вулиці Тверській-Ямській.

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Нагадаємо, у 2099 році сім'ю Валерія Гаркаліна спіткало величезне горе. На 57 - му році життя померла його дружина Катерина. Смерть 56-річної Катерини Вікторівни стала справжнім ударом для рідних і близьких.

Катерина Гаркаліна рідко скаржилася на проблеми зі здоров'ям і її відхід з життя став шоком для багатьох. До останніх днів свого життя Катерина Вікторівна очолювала відділ екскурсійно-масової роботи в Центральному театрі ляльок ім.С. В. Образцова.

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