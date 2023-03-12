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Галкін поставив на місце знахабнілих росіян

12 березня 2023, 10:16
Максим Галкін влучно відповів розлюченим на нього росіянам.
Максим Галкін
Максим Галкін / скріншот YouTube

Шоумен Максим Галкін, який одним з перших засудивши військове вторгнення Росії в Україну, осадив росіян, які накинулися на нього.

Зараз чоловік Алли Пугачової гастролює по США і публікує кадри зі своїх виступів.

У коментарях під відео росіяни спробували висміяти Галкіна, але отримали гідну відповідь від коміка.

відео дня

"Це будинок культури?",- поцікавився росіянин, натякаючи на відсутність ажіотажу на виступі чоловіка Примадонни.

Відповідь Галкіна не змусила себе довго чекати:

"Ні, це театр на тисячу з гаком місць. І чим вас не влаштовують будинки культури? Або ви думаєте, що артисти в Росії по всіх містах не в Будинках культури виступають?".

Галкін відповів росіянам
Галкін відповів росіянам / скріншот

Як раніше писав Главред, російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.

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Автор: Сергій Кущ
Максим Галкин новини шоу бізнесу
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