Галкін поставив на місце знахабнілих росіян

Максим Галкін влучно відповів розлюченим на нього росіянам.

Максим Галкін / скріншот YouTube

Шоумен Максим Галкін, який одним з перших засудивши військове вторгнення Росії в Україну, осадив росіян, які накинулися на нього.

Зараз чоловік Алли Пугачової гастролює по США і публікує кадри зі своїх виступів.

У коментарях під відео росіяни спробували висміяти Галкіна, але отримали гідну відповідь від коміка.

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"Це будинок культури?",- поцікавився росіянин, натякаючи на відсутність ажіотажу на виступі чоловіка Примадонни.

Відповідь Галкіна не змусила себе довго чекати:

"Ні, це театр на тисячу з гаком місць. І чим вас не влаштовують будинки культури? Або ви думаєте, що артисти в Росії по всіх містах не в Будинках культури виступають?".

Галкін відповів росіянам / скріншот

Як раніше писав Главред, російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Алла Пугачова, відома співачка і дружина коміка, заступилася за нього перед владою РФ, і зажадала також зарахувати її до лав іноагентів. У Кремлі відреагували на це прохання неоднозначно.

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