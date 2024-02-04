Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: де дивитися результати голосування онлайн

У суботу, 3 лютого, відбулася трансляція виступів фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024. Після концерту в прямому ефірі було оголошено старт для глядацького онлайн-голосування, яке, на жаль, перетворилося на катастрофу - через наплив охочих віддати свій голос за того чи іншого артиста в застосунку "Дія" стався серйозний збій.
У зв'язку з цим організатори Національного відбору вирішили продовжити голосування до 4 лютого 19:05. Тоді голосування зупинять і в прямому ефірі буде оголошено переможця, який і представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Мальме, Швеція.
Результати голосування в прямому ефірі можна подивитися на офіційному YouTube-каналі Євробачення в Україні, або скористатися низкою інших сервісів.
Спостерігати в режимі реального часу за результатами голосування можна:
- на телеканалі Суспільне Культура
- на сайті Суспільне Культура
- на Facebook-сторінках Суспільного
- на сайті Євробачення в Україні
- у застосунку "Дія" ("Дія.ТБ" / канал Суспільне Культура HD).
Крім того трансляцію можна послухати на Радіо Промінь.
Дивіться онлайн-трансляцію з оголошення результатів голосування на Нацвідборі на Євробачення-2024:
Раніше стало відомо, що перед фіналом Національного відбору на Євробачення-2024 у Мальме букмекери різко змінили ставки на переможця від України.
Також на фінальному концерті Національного відбору незвичайний дебют відбувся в одного з членів журі - співак і шоумен Андрій Данилко вперше публічно заговорив українською.
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