Нацвідбір Євробачення 2024: Данилко вперше публічно заговорив українською

Український артист і член журі Нацвідбору Євробачення Андрій Данилко заговорив українською публічно.

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Данилко заговорив українською / Колаж Главред, скріншот YouTube

Легендарний український комік Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) під час ефіру Національного відбору на Євробачення 2024 заговорив українською мовою.

Під час представлення суддів, Данилко коментував виступ першого учасника - YAKTAK, він сам звернув увагу на цей факт.

"Я, до речі, вперше говорю українською, можете поплескати мені", - засміявся артист.

Зазначимо, сьогодні, 3 лютого, в Україні відбудеться фінал національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2024. Україна дізнається, хто з артистів представлятиме на конкурсі нашу країну в травні.

У нацвідборі бере участь 11 учасників.

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