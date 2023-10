Фінал Голосу країни-13: переможець Ptashkin віддає кубок на благодійність

Михайло Панчишин присвятив свою перемогу ЗСУ та побратимам, пам'ять про яких він обіцяв прославляти.

https://glavred.net/stars/final-golosu-krajini-13-pobeditel-ptashkin-otdaet-kubok-na-blagotvoritelnost-10512457.html Посилання скопійоване

Михайло Ptashkin Панчишин розповів про долю кубка переможця Голосу країни-13 та творчі плани з Артемом Пивоваровим / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Вчора на телеканалі 1+1 Україна відбувся довгоочікуваний суперфінал європейського сезону Голосу країни-13, який відбувся у прямому ефірі із Варшави на виробничих потужностях польського мовника Telewizja Polska (TVP).

Суперфінал Голосу країни був благодійним: телеглядачі завдяки своїм смс та "суперголосам" у мобільних застосунках донатили на ініціативу Київстар ТБ для Національного реабілітаційного центру "Незламні", де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

За перемогу в суперфіналі Голосу країни змагалися 8 учасників із різних команд. У останній етап 13 сезону пройшли два вокаліста: військовий тилового забезпечення, 24-річний Юрій Городецький із команди Dorofeeva, а також комісований за станом здоров’я військовий, 25-річний Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова. Головну інтригу вечора було розкрито. За результатами глядацького голосування переможцем став Михайло Панчишин, більш відомий за позивним Ptashkin. Свою перемогу вокаліст присвятив своїм побратимам.

"Як би там не було, перемогли ЗСУ. Шнайдер, я обіцяв, що про наших пацанів не забудуть. "Прапор", "Грошик", "Ґозд". Наступна пісня написана про них, про наших хлопців. Я буду далі нести славу і йти цей шлях. Величезне дякую Артему. Хочу передати привіт всім "Бойовим бобрам", - сказав Михайло зі сцени.

Під час ефіру він заспівав всесвітньовідомий хіт гурту Queen - "Show must go on", пісню "Маніфест" спільно зі своїм тренером Артемом Пивоваровим, а також авторський хіт "Невідомий герой", з яким він прийшов на "сліпі прослуховування".

Сьогодні Михайло разом зі своїм тренером Артемом Пивоваровим долучився до ефіру Сніданку з 1+1, де поділився своїми емоціями, які відчуває після перемоги, розповів, чи готує спільну роботу зі своїм тренером та що зробить з кубком переможця.

Артем Пивоваров каже, що після перемоги вони вирішили передати нагороду на благодійність.

"Зараз ми хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших сторінках у соціальних мережах, тому хочемо звернутись до нашої багатомільйонної аудиторії, до наших українців, щоб вони донатили, адже ці кошти будуть спрямовані на адресну підтримку наших військових, а саме підрозділу Михайла "Бойові бобри", - каже Артем.

Під час ефіру Сніданку з 1+1 Михайло поділився, що участь у Голосі країни - це тільки старт співпраці з Артемом, адже вже незабаром вони презентують спільну роботу.

"Вчора було дуже комфортно виступати разом з Артемом, це були два вогні, які сплелися у ватру. Через три тижні ми випускаємо спільну пісню з Артемом та усіма іншими учасниками нашої команди. Ця пісня була створена на слова живої української легенди - поетеси Ліни Костенко, яка люб’язно дозволила покласти її вірш "Відмикаю світанок скрипковим ключем" на музику. Разом із командою ми вже записали пісню і зняли кліп, тому дуже скоро презентуємо його і сподіваємось на вашу підтримку", - каже Михайло.

До того ж, Михайло поділився своєю головною мрією.

"Військовому, який повертається після окопів та бойових дій, дуже важко. Йому нічого не цікаво, нічого не хочеться і тільки друзі, наставники можуть витягнути з цього стану. Для мене такою людиною став Артем, він постійно казав: давай, це твій шлях, треба його проживати. Ти прокидаєшся зранку і нічого не хочеться робити, а потім ти включаєшся і люди, які у тебе вірять, вдихають життя. Я хотів би, щоб кожен військовий, який повертатиметься, мав друзів, рідних, які будуть його підтримувати, займатися якимись справами і цим реабілітувати військового", - каже Панчишин.

Нагадаємо, 13 сезон музичного проєкту Голос країни було реалізовано спільно з Telewizja Polska (TVP), а режисерками суперфіналу виступили TRI Direction, які працювали з PINK, Disneyland, Eurovision і т.д. Під час ефіру на сцені Голосу країни вступили зіркові гості: хітмейкер MONATIK, учасниця Голосу країни, співачка KOLA, та фіналістка 12 сезону проєкту Марта Липчей. Ведучими проєкту традиційно були Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.