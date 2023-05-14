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Новий скандал у фіналі Євробачення 2023: хто віддав Україні найвищий бал

Марія Тупік
14 травня 2023, 01:56 оновлено 14 травня, 02:19
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Кожна країна на Євробаченні 2023 могла віддати від одного до 12 балів.
Євробачення 2023 фінал
Євробачення 2023 фінал / Колаж Главред, фото eurovision.tv

У Ліверпулі завершився пісенний конкурс Євробачення 2023.

Україну цього року представляв гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Під час оголошення результатів в ефір виходили представники країн-учасниць конкурсу, які оголошували результати голосувань національних журі.

відео дня

Кожна країна могла віддати від одного до 12 балів (крім 9 і 11). За свою країну голосувати було не можна.

Як голосували журі різних країн за Україну на Євробаченні 2023

Перші і єдині 12 балів Україні віддали Чехія.

Після голосування всіх членів журі Україна опинилася на 15 місці з сумою балів 54.

При цьому рекордні 340 балів члени журі віддали Loreen зі Швеції.

Варто відзначити, що в цьому році Польща не віддала жодного балу Україні. Минулого року також розгорівся скандал після того, як члени журі з України віддали Польщі 0 балів.

Як повідомив у прямому ефірі коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко, телеглядачі з України віддали Польщі 12 балів.

Як голосували за Україну члени журі
Як голосували за Україну члени журі / скріншот

Як голосували телеглядачі за Україну на Євробаченні 2023

Телеглядачі з усієї Європи віддали Україні 189 балів.

Скільки балів отримала Україна від телеглядачів на Євробаченні 2023
Скільки балів отримала Україна від телеглядачів на Євробаченні 2023 / скріншот

Як голосувала Україна на Євробачення 2023

Члени журі віддали 12 балів представниці Швеції Loreen.

Журі з України віддали 12 балів Швеції, Литві 10 балів, Австралії 8, Чехії 7.

Як голосувала Україна на Євробаченні 2023
Як голосувала Україна на Євробаченні 2023 / скріншот

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2023

Із сумою 243 бали Україна та гурт TVORCHI посіли 6 місце.

Переможцем Євробачення вдруге стала співачка Loreen зі Швеції.

Новий скандал у фіналі Євробачення 2023: хто віддав Україні найвищий бал
Хто виграв Євробачення 2023 / скріншот

Фінал Євробачення 2023

Відзначимо, глядачі культового пісенного конкурсу були вражені тим, що всього через кілька хвилин після початку програми 41-річна принцеса Кейт Міддлтон з'явилася на Євробаченні. Вона сіла за фортепіано, щоб супроводжувати минулорічних чемпіонів конкурсу Калуш Очестра, які виконали переможну "Стефанію".

Також у фіналі Євробачення виступили українські артисти. Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Джамала.

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення:

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