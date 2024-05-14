Філю, тобі дати на штани? Успенська зухвало принизила Кіркорова

Філіп Кіркоров і Любов Успенська намагаються поділити 10 мільйонів.

https://glavred.net/stars/filya-tebe-dat-na-shtany-uspenskaya-derzko-unizila-kirkorova-10564994.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров і Любов Успенська намагаються заробити один на одному / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Російські старі співаки, путіністи Філіп Кіркоров і Любов Успенська продовжують публічно конфліктувати.

Зокрема, як написала на своїй сторінці в Instagram Успенська, вона ображається, що Кіркоров подав на неї позов на 10 мільйонів рублів. Кіркоров образився за те, що Успенська назвала його жінконенависником.

Успенська, зокрема, сподівалася, що Кіркоров забере свій позов, але той не збирається здаватися. Тому співачка вирішила звернутися до нього через соцмережі, побоюючись, що їй доведеться заплатили Кіркорову.

відео дня

"Сьогодні з'ясувалося, що Філіп не забрав свій позов до мене на 10 млн рублів за те, що я назвала його жінконенависником. Здивована. Була впевнена, що після всіх цих "голих вечірок" він якось мав, якщо не сам змінитися, то змінити свою поведінку. Філіпе, якщо тобі потрібні гроші на штани, то скажи мені, я тобі дам - тільки скажи", - пропонує свою допомогу співачка.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Успенська, яку Кіркоров нещодавно назвав жебрачкою, дивується такій величезній сумі. "Філю, ти точно проживаєш у РФ зараз, а не на Марсі? Звідки такі суми? Як ти постраждав? Почитай, що про тебе пишуть у ЗМІ, які петиції створюють громадяни країни! Якщо ти народний артист, то хоч трохи "спустися" до народу і життя країни", - заявляє путіністка й окупантка Успенська.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, раніше співак Філіп Кіркоров, який славиться своїми скандальними витівками і повсюдними сварками, видав неприємну правду про звички іншої зрадниці - російської співачки Любові Успенської.

Раніше потенційна наречена Кіркорова згадала, як він викинув її посеред дороги з машини в США. За словами діджейки Гусєвої, кілька років тому вона разом із Кіркоровим їздила в Маямі. Там вони посварилися вщент.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред