Будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі знесли окупанти: ведучий поділився болючими кадрами

Окупаційна влада стирає з лиця української землі сліди своїх кривавих злочинів.

Андрій Бєдняков показав, як окупанти зносять його будинок у Маріуполі / instagram.com/biedniakov

Український ведучий і тревел-блогер Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. За покликом кар'єри шоумен давно покинув рідне місто, проте відвідував його, адже там лишились його рідні та його дитинство.

Окупацію Маріуполя Бєдянков переживає особливо болісно - через вторгнення РФ в Україну в захопленому Маріуполі померла його мама, а нещодавно не стало і будинку, в якому він виріс.

На своїй сторінці в Instagram ведучий показав, як російські окупанти зносять понівечену до невпізнання дев'ятиповерхівку, яка багато років служила родині Бєднякова домівкою - там він зробив перші кроки, дорослішав, розвивався, ходив до школи, бився, закохувався і мріяв про майбутнє. Більше він не зможе пройти рідними місцями, бо все випалила окупаційна влада.

"Тим часом в Маріуполі знесли мій дім …Однокімнатна "гостінка", куди мене принесли батькі після пологового будинку (він був, доречі, одразу за будинком). 2 шафи які поставили посеред кімнати, зробили для мене "окрему спальню" за ними... Перші кроки. Табуретка, вірші. Перші друзі, перші бійки, перше кохання. Козаки-розбійники... хованки... штаб-квартира в підвалі… жарти… кепси... футбол... баскетбол… школа, яка стояла напроти. Дорога з мамою з двору на зупинку трамвая... 10ка… до центру. Майже кожен мій приїзд в Маріуполь - я заходив в квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу", - підписав відео ведучий. Кадри, на яких його рідний дім в Маріуполі руйнує техніка, він супроводив піснею Kalush і Skofka "Додому".

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також учасник групи TVORCHI, нігерієць Джеффрі Кенні зізнався, чому категорично відмовився тікати з України, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

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