Євробачення-2024: стали відомі імена журі Національного відбору на конкурс

Єврофани вже вимагають перегляду правил Нацвідбору та додавання четвертого суддівського крісла.

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Хто став журі Нацвідбору на Євробачення-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

3 лютого 2024 року відбудеться Національний відбір, на якому визначиться український артист, гідний представляти нашу країну на Євробаченні-2024. Конкурсанта визначатимуть телеглядачі та тріо журі, що складається з авторитетних українських артистів.

Цього року суддів обирали самі українці - за допомогою онлайн-голосування через додаток "Дія". Опитування тривало 7 днів і сьогодні Суспільне оголосило в соціальних мережах переможців.

Ними стали шоумен, співак і творець Вєрки Сердючки Андрій Данилко (43.79% голосів), переможниця Євробачення-2016 Джамала (23,62%) та лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець (12,42%).

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Кандидатами до журі також були фронтвумен гурту Go-a (5 місце на Євробаченні-2021) Катерина Павленко (10,06%), український композитор Євген Хмара (4,71%), український продюсер та хореограф Олена Коляденко (1,97%), український ведучий Павло Шилько (1,37%), музичний журналіст Олександр Варениця (1,2%) та український продюсер Євген Тріплов (0,86%).

Варто відзначити, що після оголошення імен журі, єврофани наполегливо вимагають у організаторів Нацвідбору ввести четверте суддівське крісло та віддати його Катерині Павленко. Шанувальники змагання переконані, що артистка зуміє правильно скористатися власним досвідом участі в Євробаченні, щоб обрати з претендентів найдостойнішого.

Хто став журі Нацвідбору на Євробачення-2024 / instagram.com/suspilne.eurovision

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з гурту Kalush Orchestra, разом з яким здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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