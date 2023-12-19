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Євробачення-2024: нові подробиці Нацвідбору

Марія Тупік
19 грудня 2023, 12:41
Як відомо, фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту.
Євробачення 2024 Нацвідбор
Євробачення 2024 Нацвідбор

У вівторок, 12 грудня, Суспільне мовлення, який організовує та транслює пісенний конкурс Євробачення в Україні, повідомив результати конкурсу щодо вибору підрядника для зйомок фінального концерту Нацвідбору у 2024 році. Так, переможцем конкурсу, а відповідно і продакшн командою, яка займатиметься створенням цьогорічного фіналу національного відбору на Євробачення, буде команда 1+1 media Big Brave Events.

У 1+1 media зазначили, що Big Brave Events має цінний досвід створення масштабних шоу та програм, а за час великої війни була реалізована низка благодійних телемарафонів Save Ukraine та Embrace Ukraine у великих європейських містах. До слова, останній захід — Embrace Ukraine — #StrivingTogether — відбувся 21 червня минулого року, напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, де вирішувалося питання надання Україні статусу країни-кандидата в Європейський Союз.

Тоді на головній площі Амстердаму виступали всесвітньо відомі артисти, які брали участь у головному пісенному конкурсі Європи, серед яких Jamala, Kalush Orchestra, Conchita Wurst, VERKA SERDUCHKA, S10, Emmelie de Forest, Blind Channel та інші.

відео дня
Євробачення 2024
Євробачення 2024

Володимир Завадюк, керівник Big Brave Events 1+1 media, зазначив, що для команди це — новий виклик і можливість проявити українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні, ще потужніше.

"Щиро радію таким новинам, адже експертиза Big Brave Events 1+1 media точно знадобиться цьогорічному Нацвідбору. За останні два роки ми багато працювали задля Перемоги, готували виступи та перфоманси по всій Європі та, що дуже важливо, спільно з партнерами працювали над відкриттям гранд-фіналу Євробачення у Ліверпулі. Без сумнівів, спільно з командою надпотужних фахівців, яких ми збираємо для цієї задачі на ринку, ми зробимо все можливе, аби весь фінал Нацвідбору максимально відповідав ДНК Євробачення. Фіналісти конкурсу дуже різні і дуже талановиті, тож буде неймовірно цікаво попрацювати з ними", — прокоментував Володимир Завадюк.

Як відомо, фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлять Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування.

Де і коли відбудеться Євробачення 2024 року

68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Транслюватиме Національний відбір та всі етапи Євробачення-2024 Суспільне мовлення.

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Євробачення Євробачення-2024
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