Євробачення-2024: нові подробиці Нацвідбору

Як відомо, фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту.

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Євробачення 2024 Нацвідбор

У вівторок, 12 грудня, Суспільне мовлення, який організовує та транслює пісенний конкурс Євробачення в Україні, повідомив результати конкурсу щодо вибору підрядника для зйомок фінального концерту Нацвідбору у 2024 році. Так, переможцем конкурсу, а відповідно і продакшн командою, яка займатиметься створенням цьогорічного фіналу національного відбору на Євробачення, буде команда 1+1 media Big Brave Events.

У 1+1 media зазначили, що Big Brave Events має цінний досвід створення масштабних шоу та програм, а за час великої війни була реалізована низка благодійних телемарафонів Save Ukraine та Embrace Ukraine у великих європейських містах. До слова, останній захід — Embrace Ukraine — #StrivingTogether — відбувся 21 червня минулого року, напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, де вирішувалося питання надання Україні статусу країни-кандидата в Європейський Союз.

Тоді на головній площі Амстердаму виступали всесвітньо відомі артисти, які брали участь у головному пісенному конкурсі Європи, серед яких Jamala, Kalush Orchestra, Conchita Wurst, VERKA SERDUCHKA, S10, Emmelie de Forest, Blind Channel та інші.

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Євробачення 2024

Володимир Завадюк, керівник Big Brave Events 1+1 media, зазначив, що для команди це — новий виклик і можливість проявити українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні, ще потужніше.

"Щиро радію таким новинам, адже експертиза Big Brave Events 1+1 media точно знадобиться цьогорічному Нацвідбору. За останні два роки ми багато працювали задля Перемоги, готували виступи та перфоманси по всій Європі та, що дуже важливо, спільно з партнерами працювали над відкриттям гранд-фіналу Євробачення у Ліверпулі. Без сумнівів, спільно з командою надпотужних фахівців, яких ми збираємо для цієї задачі на ринку, ми зробимо все можливе, аби весь фінал Нацвідбору максимально відповідав ДНК Євробачення. Фіналісти конкурсу дуже різні і дуже талановиті, тож буде неймовірно цікаво попрацювати з ними", — прокоментував Володимир Завадюк.

Як відомо, фінал національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлять Україну на Євробаченні-2024, визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування.

Де і коли відбудеться Євробачення 2024 року

68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Транслюватиме Національний відбір та всі етапи Євробачення-2024 Суспільне мовлення.

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