Євробачення-2024: букмекери назвали аутсайдера, який вибив Україну з лідерів

Країна, яка ще кілька днів тому "бовталася" на останніх позиціях, тепер стала фаворитом.

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Євробачення-2024: Україна опустилася в рейтингу потенційних переможців / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Після публікації остаточного списку фіналістів на національний відбір на Євробачення-2024 та їхніх пісень, Україна впевнено посідала 1 місце в букмекерських рейтингах потенційних переможців. Тепер перемогу пророкують іншій країні.

З відривом в 1% лідирує Ісландія, яка ще недавно була аутсайдером і посідала в рейтингу останні позиції. Такий різкий стрибок турнірною таблицею пов'язують із заявкою на участь в ісландському національному відборі, Söngvakeppnin, палестинського музиканта Башара Мурада, який живе в Єрусалимі.

У разі перемоги Мурада, артист обговорюватиме з ісландським мовником свою готовність виступити на одній сцені Євробачення з учасником з Ізраїлю. Варто зазначити, що Ісландія раніше закликала до бойкоту ізраїльського конкурсанта.

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Наразі до п'ятірки лідерів, яким пророкують перемогу на Євробаченні-2024, входять Ісландія (10%), Україна (9%), Велика Британія (8%), Італія (6%) і Швеція (5%).

Ісландія брала участь у Євробаченні 35 разів (27 із них - у фіналі) з 1986 року. Найкращий результат країни: два других місця - у 1999 (переможець - Шарлотта Нільсон зі Швеції) і 2009 (переможець - Олександр Рибак/Норвегія) роках.

Євробачення-2024: Україна опустилася в рейтингу потенційних переможців / eurovisionworld.com

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі у Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід із гурту Kalush Orchestra, разом із яким здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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